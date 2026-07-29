Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 13.501,55 %-1,36
        DOLAR 47,3854 %-0,02
        EURO 54,2799 %0,57
        GRAM ALTIN 6.241,13 %1,70
        FAİZ 41,99 %0,26
        GÜMÜŞ GRAM 89,86 %3,20
        BITCOIN 64.375,00 %0,84
        GBP/TRY 63,3634 %0,56
        EUR/USD 1,1450 %0,55
        BRENT 90,56 %7,69
        ÇEYREK ALTIN 10.204,25 %1,70
        Haberler Ekonomi Para Fed faiz kararını açıkladı

        Fed faiz kararını açıkladı

        Fed beklentilere paralel bir şekilde faizi sabit bıraktı. Böylece 2026'nın 5 toplantısında da 'pas geçmiş' oldu. Karar 9'a karşı 3 oyla alınırken, üç FOMC üyesi 25 baz puanlık faiz artışından yana oy kullandı. Böylece 2016'dan bu yana ilk kez 3 üye doğrudan karara karşı oy kullandı. Fed, enflasyonun hedefin üzerinde kalmaya devam ettiğini vurgularken, Orta Doğu'daki çatışmaların belirsizliği artırdığına dikkat çekti. Fed Başkanı Kevin Warsh "İyi bir aile kavgası istemiştim ve tam da onu aldım" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 21:00 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Fed faiz kararını açıkladı

        ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın beşinci faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit bıraktı.

        2025'in son 3 toplantısında üst üste 25'er baz puanlık faiz indirimlerine giden Fed ocak, mart, nisan ve haziran toplantılarında ise faizi sabit bırakmıştı. Böylece bugünle beraber 5 sefer 'pas' demiş oldu.

        FOMC açıklamasında, ekonomik faaliyetlerin yüksek belirsizliğe rağmen sağlam bir hızda genişlemeyi sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, bu belirsizliğin bir bölümünün Orta Doğu'daki çatışmalardan kaynaklandığı ifade edildi.

        Fed, verimlilik artışının ve sermaye yatırımlarının güçlü seyrini koruduğunu, istihdam artışının iş gücündeki büyümeyle uyumlu ilerlediğini ve işsizlik oranının önemli ölçüde değişmediğini kaydetti.

        REKLAM

        Açıklamada, enflasyonun Fed'in yüzde 2 hedefinin üzerinde kalmaya devam ettiği vurgulandı. Özellikle enerji başta olmak üzere bazı sektörlerde arz kaynaklı şokların fiyat artışlarını tetiklediği belirtilirken, Fed "fiyat istikrarını sağlayacağız" mesajını yineledi.

        ÜÇ ÜYEDEN FAİZ ARTIŞI OYU

        Karar 9'a karşı 3 oyla alındı. FOMC üyeleri Beth M. Hammack, Neel Kashkari ve Lorie K. Logan, bu toplantıda politika faizinin 25 baz puan artırılması gerektiği yönünde karşı oy kullandı.

        Söz konusu üyeler, enflasyondaki yüksek seyrin daha sıkı para politikasını gerektirdiği görüşünü savundu.

        Fed'in açıklaması, bankanın enflasyonla mücadele konusunda temkinli duruşunu korurken, faiz indirimleri konusunda aceleci davranmayacağına yönelik mesajlarını da güçlendirdi.

        "İYİ BİR AİLE KAVGASI İSTİYORDUM"

        Karar sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Fed Başkanı Kevin Warsh "İyi bir aile kavgası istemiştim ve tam da onu aldım" dedi. Warsh, "Tartışmalarımızın büyük bölümü para politikasının yürütülmesi açısından önem taşıyan temel konular üzerineydi. Bu konuları görmezden gelmedik, onlardan çekinmedik. Meslektaşlarım arasında çok daha fazla karşılıklı etkileşim vardı. Gerçek anlamda bir aile içi kavgaydı" ifadelerini kullandı.

        "HİKAYENİN SONU DEĞİL BAŞLANGICI"

        Bir gazetecinin, Fed'in faizleri artırmak ya da indirmek yerine "beklemeye alma (pause)" kararı aldığı yönündeki değerlendirmeyi sorması üzerine Fed Başkanı Kevin Warsh, bu tanımlamaya katılmadığını söyledi.

        "Bugün yaptığımız şeyi 'beklemeye alma' olarak nitelendirmem. Bunu, ekonomik duruma ilişkin kapsamlı ve titiz bir değerlendirme olarak tanımlarım" diyen Warsh, şöyle devam etti: "Yaptığımız şey, yanıtlanması zor büyük soruları gözden geçirmekti. Ayrıca önümüzdeki dönemde bu soruları çözebilmek için kendi üzerimize düşen çalışmaları da değerlendirdik."

        Warsh, Fed'in bugün faiz oranlarında değişikliğe gitmeme kararı aldığını ancak bunun sürecin sonu değil başlangıcı olduğunu vurgulayarak, "Bugünkü karar hikâyenin sonu değil, sadece başlangıcı" mesajını verdi.

        "GEREKİRSE HAREKETE GEÇMEKTEN ÇEKİNMEYECEĞİZ"

        Fed'in bu toplantıda da faiz oranlarında değişikliğe gitmediğini hatırlatan Fed Başkanı Kevin Warsh, enflasyon konusunda gerekli görülmesi halinde harekete geçmekten çekinmeyeceklerini söyledi.

        Warsh ayrıca, kendi başkanlığı döneminde Fed'in geleceğe yönelik faiz tahminleri yapan bir kurum olmayacağını ve faiz patikasına ilişkin ilave yönlendirmelerde bulunmayacağını vurguladı.

        "Bu komitenin düzenli tahminler ve yorumlar paylaşmasına yönelik beklentiyi anlıyorum. Ancak bizim açımızdan önemli olan, piyasalardaki gelişmelere verilen tepkileri doğrudan ve herhangi bir süzgeçten geçmeden gözlemlemektir" diyen Warsh, "Komitenin aldığı kararların büyük önem taşıdığını özellikle vurgulamak isterim. Gerekli ve uygun olduğu durumlarda harekete geçmekte tereddüt etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gün Başlıyor - 28 Temmuz 2026 (AHBAP'a Kayyum Atandı)

        Gülistan soruşturmasında yeni dalga. Eski Tunceli Valisi Sonel'e ek tutuklama. AHBAP'ta yeni operasyon: 13 gözaltı. Filenin Sultanları kupayla döndü. Bahçeli'den CHP-YENİ parti açıklaması. Suriye'ye yaptırımlar kalktı. Doğu Kudüs'te Unrwa merkezine baskın. İspanya'nın alevlerle mücadelesi. Bakan Ers...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yasal düzenleme Meclis'e sunulacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yasal düzenleme Meclis'e sunulacak
        Gelecek Partisi feshedildi
        Gelecek Partisi feshedildi
        Maçta iki gol var!
        Maçta iki gol var!
        Ciğerlerimiz yanıyor
        Ciğerlerimiz yanıyor
        Trump tehdit etti petrol fırladı
        Trump tehdit etti petrol fırladı
        AK Parti’den şehit aileleri ve gaziler için kanun teklifi
        AK Parti’den şehit aileleri ve gaziler için kanun teklifi
        Italiano'dan rotasyon açıklaması!
        Italiano'dan rotasyon açıklaması!
        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu
        İki kardeş vahşet kurbanıydı! Kahreden DNA gelişmesi!
        İki kardeş vahşet kurbanıydı! Kahreden DNA gelişmesi!
        Icardi'ye yurt dışı çıkış yasağı
        Icardi'ye yurt dışı çıkış yasağı
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrıldı
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrıldı
        Bugün Ne Oldu? 29 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 29 Temmuz 2026 haberleri
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon
        Yunus Akgün'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Yunus Akgün'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Musk’tan finans atağı X Money
        Musk’tan finans atağı X Money
        Yıllar sonra aynı masaya oturdular
        Yıllar sonra aynı masaya oturdular
        Ev sahipleri için en kârlı dönem!
        Ev sahipleri için en kârlı dönem!
        "Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur"
        "Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur"
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar