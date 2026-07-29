ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın beşinci faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit bıraktı.

2025'in son 3 toplantısında üst üste 25'er baz puanlık faiz indirimlerine giden Fed ocak, mart, nisan ve haziran toplantılarında ise faizi sabit bırakmıştı. Böylece bugünle beraber 5 sefer 'pas' demiş oldu.

FOMC açıklamasında, ekonomik faaliyetlerin yüksek belirsizliğe rağmen sağlam bir hızda genişlemeyi sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, bu belirsizliğin bir bölümünün Orta Doğu'daki çatışmalardan kaynaklandığı ifade edildi.

Fed, verimlilik artışının ve sermaye yatırımlarının güçlü seyrini koruduğunu, istihdam artışının iş gücündeki büyümeyle uyumlu ilerlediğini ve işsizlik oranının önemli ölçüde değişmediğini kaydetti.

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Açıklamada, enflasyonun Fed'in yüzde 2 hedefinin üzerinde kalmaya devam ettiği vurgulandı. Özellikle enerji başta olmak üzere bazı sektörlerde arz kaynaklı şokların fiyat artışlarını tetiklediği belirtilirken, Fed "fiyat istikrarını sağlayacağız" mesajını yineledi.

ÜÇ ÜYEDEN FAİZ ARTIŞI OYU

Karar 9'a karşı 3 oyla alındı. FOMC üyeleri Beth M. Hammack, Neel Kashkari ve Lorie K. Logan, bu toplantıda politika faizinin 25 baz puan artırılması gerektiği yönünde karşı oy kullandı.

Söz konusu üyeler, enflasyondaki yüksek seyrin daha sıkı para politikasını gerektirdiği görüşünü savundu.

Fed'in açıklaması, bankanın enflasyonla mücadele konusunda temkinli duruşunu korurken, faiz indirimleri konusunda aceleci davranmayacağına yönelik mesajlarını da güçlendirdi.

"İYİ BİR AİLE KAVGASI İSTİYORDUM"

Karar sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Fed Başkanı Kevin Warsh "İyi bir aile kavgası istemiştim ve tam da onu aldım" dedi. Warsh, "Tartışmalarımızın büyük bölümü para politikasının yürütülmesi açısından önem taşıyan temel konular üzerineydi. Bu konuları görmezden gelmedik, onlardan çekinmedik. Meslektaşlarım arasında çok daha fazla karşılıklı etkileşim vardı. Gerçek anlamda bir aile içi kavgaydı" ifadelerini kullandı.

"HİKAYENİN SONU DEĞİL BAŞLANGICI"

Bir gazetecinin, Fed'in faizleri artırmak ya da indirmek yerine "beklemeye alma (pause)" kararı aldığı yönündeki değerlendirmeyi sorması üzerine Fed Başkanı Kevin Warsh, bu tanımlamaya katılmadığını söyledi.

"Bugün yaptığımız şeyi 'beklemeye alma' olarak nitelendirmem. Bunu, ekonomik duruma ilişkin kapsamlı ve titiz bir değerlendirme olarak tanımlarım" diyen Warsh, şöyle devam etti: "Yaptığımız şey, yanıtlanması zor büyük soruları gözden geçirmekti. Ayrıca önümüzdeki dönemde bu soruları çözebilmek için kendi üzerimize düşen çalışmaları da değerlendirdik."

Warsh, Fed'in bugün faiz oranlarında değişikliğe gitmeme kararı aldığını ancak bunun sürecin sonu değil başlangıcı olduğunu vurgulayarak, "Bugünkü karar hikâyenin sonu değil, sadece başlangıcı" mesajını verdi.

"GEREKİRSE HAREKETE GEÇMEKTEN ÇEKİNMEYECEĞİZ"

Fed'in bu toplantıda da faiz oranlarında değişikliğe gitmediğini hatırlatan Fed Başkanı Kevin Warsh, enflasyon konusunda gerekli görülmesi halinde harekete geçmekten çekinmeyeceklerini söyledi.

Warsh ayrıca, kendi başkanlığı döneminde Fed'in geleceğe yönelik faiz tahminleri yapan bir kurum olmayacağını ve faiz patikasına ilişkin ilave yönlendirmelerde bulunmayacağını vurguladı.

"Bu komitenin düzenli tahminler ve yorumlar paylaşmasına yönelik beklentiyi anlıyorum. Ancak bizim açımızdan önemli olan, piyasalardaki gelişmelere verilen tepkileri doğrudan ve herhangi bir süzgeçten geçmeden gözlemlemektir" diyen Warsh, "Komitenin aldığı kararların büyük önem taşıdığını özellikle vurgulamak isterim. Gerekli ve uygun olduğu durumlarda harekete geçmekte tereddüt etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.