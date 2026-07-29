AK Parti'den şehit aileleri ve gaziler için kanun teklifi

AK Parti, gazi ve şehit yakınlarının özlük haklarına ilişkin 12 maddelik bir kanun teklifi hazırladı.

TEKLİF İÇİN BAKANLIKLARLA GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Teklif için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile görüşmeler sürüyor. AK Parti Grubunda da teklifin hazırlıkları kapsamında bir toplantı yapıldı.

TEKLİFLE AYLIKLAR NET ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA OLMAYACAK

Habertürk’ün ulaştığı teklif taslağına göre gazilere ve şehit ailelerine bağlanan aylıklar net asgari ücretin altına düşmeyecek. Düzenleme geçmişte bağlanan aylıkları da kapsayacak ancak geriye dönük fark ödenmeyecek.

Bakıma muhtaç gaziler ile vazife malullerine yapılan bakım desteği de artırılacak. Net asgari ücretin 2 katı olarak ödenen bakım desteği 4 katına çıkarılacak.

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15 TEMMUZ’DA YARALANANLARA ŞEREF AYLIĞI BAĞLANACAK

15 Temmuz darbe girişiminde yaralanıp gazi sayılan ancak malul sayılmayan ya da malullük derecesi belirlenmeyen kişilere ise şeref aylığı bağlanacak.

Şeref aylığı muharip gazilere ödenen şeref aylığı tutarında olacak.

Bu aylık mirasçılara geçmeyecek ve başka bir sosyal güvenlik statüsü oluşturmayacak.

Terörle mücadelede ateşli silah, el yapımı patlayıcı, mayın, roket, havan, şarapnel veya çatışma koşullarında oluşan ağır yaralanmalar nedeniyle malul sayılmayan güvenlik personeli ve güvenlik korucularına muharip gazi statüsü verilecek. Bu kişiler şeref aylığı ve muharip gazilere tanınan haklardan yararlanacak. Düzenleme, kanunun yürürlüğünden önceki olaylar için bir defaya mahsus uygulanacak.

Terörle mücadele kapsamında vazife malulü olanlar ile hak sahiplerine bağlanacak aylıkların alt sınırı, Milli Savunma Bakanlığındaki lisans mezunu uzman memurun görev aylığı esas alınarak belirlenecek.

TEKLİFİN BU HAFTA MECLİSE SUNULMASI BEKLENİYOR

Teklifin taslağı üzerinde çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar tamamlanırsa teklifin bu hafta içerisinde Meclis’e sunulması bekleniyor.