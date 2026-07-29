Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Avrupa Ligi Beşiktaş Vincenzo Italiano: Turu geçmeyi çok istiyoruz

        Vincenzo Italiano: Turu geçmeyi çok istiyoruz

        Beşiktaş'ın teknik direktörü Vincenzo Italiano, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında konuk olacakları Midtjylland maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu. Rotasyon konusunun abartıldığına dikkat çeken İtalyan çalıştırıcı, "Farklı ilk 11'ler kullanmam abartılıyor. Son yıllarda hep üç kupada mücadele ettim; Avrupa, lig ve kupa. O yüzden rotasyon yapmak zorundaydım. Daha taze oyuncuları oynattım. Turu geçmeyi çok istiyoruz ve akıllı oynamalıyız." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 20:44 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Beşiktaş, Danimarka temsilcisi Midtjylland'a konuk olacak.

        2

        Siyah-beyazlıların ilk karşılaşmayı sahasında 1-0 kazanmasının ardından teknik direktör Vincenzo Italiano, mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

        3

        "TURU GEÇMEYİ ÇOK İSTİYORUZ"

        İlk maçta iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirten Vincenzo Italiano, rövanşın çok daha zorlu geçeceğini ifade etti.

        "Yarın bizim için çok önemli bir gün. Geçen hafta yaptıklarımızı tekrarlamalıyız, değerli bir oyun oynadık. Elimizde küçük bir avantaj var. Şimdi deplasmanda işimiz zor. Evinde iyi oynayan bir takım onlar. Biz de şansımızı denemek, elimizden geleni yapmak, turu geçmek istiyoruz. Yarın umarım biz başarılı taraf oluruz."

        4

        "AKILLI OYNAMALIYIZ"

        İlk maçtaki istatistiklerin tek başına belirleyici olmadığını söyleyen İtalyan teknik adam, Midtjylland'ın rövanşta daha agresif bir oyun sergileyeceğini dile getirdi.

        "İstatistikler çok güzel, çok önemli ama biz maçı 70-75 dakika 11'e 10 oynadık. Farklı bir maç oldu. Yarın bambaşka bir maç olacak. Rakip 1-0 geride, yarın daha agresif ve atak olacak. Şu anda avantajımız var. Akıllı olmalıyız. Savunmada daha dikkatli olmalıyız. Kale önünde de daha bitirici olmalıyız. İlk maçta çok iyi şansları kullanamadık. Soğukkanlılığımız yoktu. Pozisyonlar üretip gol atmak istiyoruz."

        5

        ROTASYON AÇIKLAMASI

        Rotasyon tercihleriyle ilgili de konuşan Italiano, yoğun fikstür nedeniyle kadro değişikliklerinin kaçınılmaz olduğunu belirtti.

        "Farklı ilk 11'ler kullanmam abartılıyor. Son yıllarda hep üç kupada mücadele ettim; Avrupa, lig ve kupa. O yüzden rotasyon yapmak zorundaydım. Daha taze oyuncuları kullandım. Amaçlarımdan biri, oynamayanları gruba daha çok dahil etmek isterim. Geçen hafta oynayanlardan büyük bölümü sahada olacak. Yarın sabah son kararımı vereceğim. Bu kararımın ardından, geçen hafta sahada iyi işler çıkaran arkadaşlar tekrar şans bulacak. Umarım bizim için pozitif bir maç olur."

        6
        ÖNERİLEN VİDEO

        Otomobili dans ederek kullanmıştı!

        Adana'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, otomobili dans ederek kullanan ve gözaltına alınan sürücü 19 yaşındaki Recai Selim Ş.'ye, çeşitli suçlardan 103 bin 965 lira ceza kesilip, ehliyetine el konuldu(DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "İran'ı çok sert vuracağız"
        "İran'ı çok sert vuracağız"
        Fenerbahçe turu söktü aldı!
        Fenerbahçe turu söktü aldı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yasal düzenleme Meclis'e sunulacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yasal düzenleme Meclis'e sunulacak
        Gelecek Partisi feshedildi
        Gelecek Partisi feshedildi
        Ciğerlerimiz yanıyor
        Ciğerlerimiz yanıyor
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu
        Trump tehdit etti petrol fırladı
        Trump tehdit etti petrol fırladı
        AK Parti’den şehit aileleri ve gaziler için kanun teklifi
        AK Parti’den şehit aileleri ve gaziler için kanun teklifi
        "Turu geçmeyi çok istiyoruz"
        "Turu geçmeyi çok istiyoruz"
        İki kardeş vahşet kurbanıydı! Kahreden DNA gelişmesi!
        İki kardeş vahşet kurbanıydı! Kahreden DNA gelişmesi!
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrıldı
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrıldı
        Icardi'ye yurt dışı çıkış yasağı
        Icardi'ye yurt dışı çıkış yasağı
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon
        Yunus Akgün'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Yunus Akgün'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Musk’tan finans atağı X Money
        Musk’tan finans atağı X Money
        Yıllar sonra aynı masaya oturdular
        Yıllar sonra aynı masaya oturdular
        Ev sahipleri için en kârlı dönem!
        Ev sahipleri için en kârlı dönem!
        "Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur"
        "Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur"
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar