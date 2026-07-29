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        Haberler Magazin MasterChef birincisi Eren Kaşıkçı, evinde ölü bulundu

        MasterChef birincisi Eren Kaşıkçı, evinde ölü bulundu

        MasterChef yarışmasıyla tanınan şef Eren Kaşıkçı, evinde ölü bulundu. Kaşıkçı'nın şüpheli ölümü üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 19:01 Güncelleme:
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        Evinde ölü bulundu

        MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı'dan acı haber geldi. Kaşıkçı, İstanbul Kilyos'taki evinde yakınları tarafından ölü bulundu. 37 yaşındaki ünlü şef, 'Kızıl Sakal' lakabıyla da tanınıyordu.

        Kaşıkçı'nın ölüm nedeninin henüz netlik kazanmadığı öğrenilirken, olayın aydınlatılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

        19 Mayıs Üniversitesi Turizm Bölümü'nden mezun olan Kaşıkçı evli ve bir çocuk babasıydı.

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