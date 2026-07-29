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        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrıldı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "AHBAP" soruşturması kapsamında oyuncular Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin ifade vermek üzere savcılığa çağrıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 16:11 Güncelleme:
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        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrıldı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap Derneği’ne yönelik soruşturma kapsamında oyuncular Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin ifade vermek üzere savcılığa çağrıldı.

        5 İSMİN İFADESİNE BAŞVURULACAK

        Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada bazı ünlü isimlerin ifadeleri alınacak.

        Bu kapsamında oyuncular Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin'in ifade vermek üzere savcılığa çağrıldığı öğrenildi.

        14 İSİM İFADE VERMİŞTİ

        AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında daha önce 16 kişinin daha ifadesine başvurulacağı öğrenilmişti. Bu isimlerden 14'ünün "bilgi sahibi" sıfatıyla savcılıkta ifade verdiği belirtilmişti.

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        Soruşturma kapsamında ilk olarak gazeteci Ece Üner, sunucu Öykü Serter, gazeteci Fatih Portakal, şarkıcı Gökhan Özoğuz ve avukat Feyza Altun'un ifadeye çağrıldığı öğrenilmişti. Bu isimler adliyeye giderek savcılıkta ifade vermişti.

        Öte yandan soruşturmanın ikinci aşamasında gazeteci Fatih Altaylı, oyuncu Şahan Gökbakar, oyuncu Hazal Kaya, gazeteci Özlem Gürses, gazeteci Ruşen Çakır ve içerik üreticisi Fatih Koparan'ın ifadeye çağrıldığı öğrenilmişti. Bu isimlerden Hazal Kaya, Fatih Altaylı, Özlem Gürses ve Ruşen Çakır adliyeye giderek ifade vermişti.

        Ayrıca üçüncü aşamada ise gazeteci Uğur Dündar, oyuncu Elçin Sangu ile ses sanatçıları Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen ve Hayko Cepkin ifadeye çağrıldı. Bu isimler de adliyeye giderek ifade verdi.

        İfadeye çağrılan Şahan Gökbakar ve Fatih Koparan’ın ise önümüzdeki günlerde savcılığa giderek ifade vermeleri bekleniyor.

        Ne olmuştu?

        AHBAP Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, zanlıların mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri saptanmıştı.

        Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 54 şüpheliden aralarında AHBAP Derneği kurucusu şarkıcı Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 şüpheli tutuklanmıştı. Derneğin ve bazı zanlıların mal varlıklarına el konulmuştu.

        Soruşturmanın dördüncü dalga operasyonunda 13 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

        Ayrıca Başsavcılığın talebi üzerine İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, AHBAP Derneği'nin tüm malvarlığının idare yetkilerinin yönetim kayyumuna devredilmesine karar verdi.

        Kararda, derneğin faaliyetlerinin sona erdirildiği, hesap ve mal varlıklarına tedbir konulduğu, iştiraklerinin ise TMSF yönetiminde kayyum idaresine tabi tutulduğu belirtildi.

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