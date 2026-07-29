Ne olmuştu?

AHBAP Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, zanlıların mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri saptanmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 54 şüpheliden aralarında AHBAP Derneği kurucusu şarkıcı Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 şüpheli tutuklanmıştı. Derneğin ve bazı zanlıların mal varlıklarına el konulmuştu.

Soruşturmanın dördüncü dalga operasyonunda 13 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

Ayrıca Başsavcılığın talebi üzerine İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, AHBAP Derneği'nin tüm malvarlığının idare yetkilerinin yönetim kayyumuna devredilmesine karar verdi.

Kararda, derneğin faaliyetlerinin sona erdirildiği, hesap ve mal varlıklarına tedbir konulduğu, iştiraklerinin ise TMSF yönetiminde kayyum idaresine tabi tutulduğu belirtildi.