Orta Doğu'da yeniden alevlenen jeopolitik gerilimler petrol piyasasında sert fiyat hareketlerine neden oldu. Küresel gösterge Brent petrolün varil fiyatı çarşamba günü yüzde 7,53 yükselerek 90,42 dolara kadar çıktı.

Fiyatlardaki yükselişte, ABD ile Suudi Arabistan'ın Irak'taki İran destekli gruplara yönelik hava saldırıları belirleyici oldu. Saldırılar, Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine düzenlenen insansız hava aracı saldırılarından bu grupların sorumlu tutulmasının ardından gerçekleştirildi.

ABD ordusu da saatler önce İran'ın bölgedeki Amerikan askerlerine yönelik sürpriz bir saldırısını engellediğini açıklamıştı. İran ise Hürmüz Boğazı'ndaki gemileri ve Ürdün'deki ABD üslerini hedef aldığını duyurdu.

Gerilimin odağında dünyanın en kritik petrol geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı yer aldı. Reuters'a konuşan üst düzey bir İranlı yetkili, Tahran'ın Umman'ın boğazın ortak yönetimine ilişkin önerisini reddettiğini söyledi.

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Piyasalar, Hürmüz Boğazı'nda olası bir aksamanın küresel petrol arzını ciddi şekilde etkileyebileceği endişesiyle risk primini artırdı.

YENİ SALDIRI SİNYALİ

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Fox News'e verdiği röportajda İran'a yönelik yeni saldırılar düzenleneceğini söylemesinin ardından daha da yükseldi.

ABD Hazine Bakanlığı da İran'ın Hürmüz Boğazı üzerinden gelir elde etme faaliyetlerini hedef alan yeni yaptırımlar açıkladı. Yaptırımlar kapsamında 10 kuruluş ile 8 tanker yaptırım listesine alındı.

KIZILDENİZ'DE DE RİSK SÜRÜYOR

Bölgedeki riskler yalnızca Hürmüz Boğazı ile sınırlı kalmadı. Mısır'da Akdeniz kıyısındaki bir doğal gaz yükleme limanında patlamalar meydana gelirken, İngiliz deniz güvenliği şirketi Ambrey, ABD'ye ait yüzer depolama tankerlerinden birinin insansız hava aracıyla vurulduğunu bildirdi.

Öte yandan Yemen'deki İran destekli Husilerin ticari gemilerden Kızıldeniz geçişi için ücret almayı değerlendirdiği belirtilirken, Çin'in tankerlerinin güvenli geçişini sağlamak amacıyla grupla doğrudan temas kurduğu aktarıldı.

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ABD STOKLARI 2018'DEN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYEDE

Petrol fiyatlarını destekleyen bir diğer unsur ise ABD ham petrol stoklarındaki sert düşüş oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) verilerine göre, ülkedeki ham petrol stokları geçen hafta 7,2 milyon varil azalarak 404,5 milyon varile geriledi. Böylece stoklar 2018'den bu yana en düşük seviyesini gördü. Piyasa beklentisi ise 1,3 milyon varillik düşüş yönündeydi.

OPEC+ DA FİYATLARI DESTEKLİYOR

Reuters'a konuşan kaynaklara göre OPEC+'ın, gönüllü üretim kesintilerinin ardından ekim ayından itibaren planlanan üretim artışlarını üç ay süreyle durdurmayı değerlendirdiği belirtildi.

DBS Bank Enerji Araştırmaları Başkanı Suvro Sarkar ise Brent petrolün kısa vadede Orta Doğu'daki çatışmaların seyrine bağlı olarak 80-100 dolar bandında dalgalanmayı sürdürebileceğini söyledi.