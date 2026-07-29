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        Haberler Magazin Demet Şener ve İbrahim Kutluay yıllar sonra aynı masada

        Demet Şener ve İbrahim Kutluay yıllar sonra aynı masada

        Aralarındaki buzları eriten Demet Şener ve İbrahim Kutluay, yıllar sonra aynı masaya oturdu. Çocuklarıyla Yunanistan'a giden eski eşler, akşam yemeği yedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 15:28 Güncelleme:
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        2005'te evlenip, 2018'de olaylı bir şekilde boşanan Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın küslüğü sona ermişti. FIBA 17 Yaş Altı Erkekler Basketbol Dünya Kupası'nda mücadele eden oğulları Ömer Kutluay'ı yalnız bırakmayan eski eşler, turnuva boyunca tribündeki yerlerini alarak oğullarına destek vermişti.

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        1995 Türkiye Güzeli olan Şener, uzun süredir küs olduğu Kutluay ile çocukları Ömer ve İrem için birlikte hareket ettiklerini söylemişti. Şener, "Ne yaşandıysa yaşandı, ben kırgınlıklarımı geriye aldım" diyen Şener, daha sonra şu ifadeleri kullandı: Çocuklarım için her şeyi yaparım. İbrahim adım attı ve ben de kabul ettim. Çok güzel ilişkiler içinde devamlı çocuklarımızlayız. Çocuklarımız çok mutlu. İki çocuğumun da evde olması muazzam. İkisi de daha yeni geldi. Şimdi bir tatil yapacağız. Ailece tatile gidiyoruz, çocuklarımızın mutluluğu en önemli şey. Çok şükür ki bu noktaya geldik" demişti.

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        Eski eşiyle yeniden bir birliktelik yaşama ihtimaliyle ilgili soruya da yanıt veren Demet Şener, "Bir birliktelik yok ancak çocuklarımız için daha iyiyiz. Bana 'Ben seninle kötü olmak istemiyorum' diyerek bana bu adımı atması önemliydi. Çocuklarımın her iki taraftan da mutlu olmasını isterim. 10 yıl geçti biliyorsunuz. Bu adımı 10 yıl bekledim diyemem ama böyle olması gerekiyordu. Daha önceden olmadı ama bilmiyoruz İbrahim Bey de neler yaşadı. Bir aradayken çocuklarımızın mutluluğu bambaşka..." ifadelerini kullanmıştı.

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        Eski eşler, kırgınlıkları geride bırakarak, çocuklarıyla Yunanistan'ın Paros Adası'na gitti. Demet Şener, tatillerinden kesitleri sosyal medya sayfasından paylaştı. İkili, ailece çektirdikleri fotoğrafları yayımladı. Eski eşlerin çocuklarıyla birlikte yemeğe çıktığı görüldü.

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        Yemek sırasında önce Demet Şener, İbrahim Kutluay ile çocuklarının fotoğrafını çekti.

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        Ardından İbrahim Kutluay da Demet Şener ile çocuklarının objektif karşısına geçtiği anları fotoğrafladı.

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        Adana'da, 10 yıl önce şiddet gördüğü eşinden boşanan 52 yaşındaki Ayşe Katırcı, eski eşi A.T.'nin kendisini ölümle tehdit etmeyi sürdürdüğünü öne sürerek, "Daha önce bana kefen takımı göndermişti, şimdi de 'Sana mezar alacağım' diyerek tehdit ediyor" dedi(İHA)

        #İbrahim Kutluay
        #demet şener
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