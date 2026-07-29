Demet Şener ve İbrahim Kutluay yıllar sonra aynı masada

1995 Türkiye Güzeli olan Şener, uzun süredir küs olduğu Kutluay ile çocukları Ömer ve İrem için birlikte hareket ettiklerini söylemişti. Şener, "Ne yaşandıysa yaşandı, ben kırgınlıklarımı geriye aldım" diyen Şener, daha sonra şu ifadeleri kullandı: Çocuklarım için her şeyi yaparım. İbrahim adım attı ve ben de kabul ettim. Çok güzel ilişkiler içinde devamlı çocuklarımızlayız. Çocuklarımız çok mutlu. İki çocuğumun da evde olması muazzam. İkisi de daha yeni geldi. Şimdi bir tatil yapacağız. Ailece tatile gidiyoruz, çocuklarımızın mutluluğu en önemli şey. Çok şükür ki bu noktaya geldik" demişti.