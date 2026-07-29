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        Haberler Gündem Çevre Antalya'nın Kaş ilçesindeki orman yangınına müdahale sürüyor

        Antalya'nın Kaş ilçesindeki orman yangınına müdahale sürüyor

        Antalya'nın turizm ilçesi Kaş'ta dün çıkan orman yangınına müdahale bugün de devam ediyor. Havadan ve karadan yapılan müdahalelerle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 08:06 Güncelleme:
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        Antalya'nın Kaş ilçesinde dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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        Üzümlü Mahallesi'nde dün sabaha karşı başlayan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları ikinci gününde devam ediyor.

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        Sarp, eğimli ve kayalık arazi yapısına sahip bölgede kara ekipleri, zorlu şartlara rağmen gece boyunca yangını kontrol altına almak için yoğun mücadele verdi.

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        Yangına 26 arazöz, 9 su ikmal aracı, 5 ilk müdahale aracı ile 155 teknik personel ve yangın işçisiyle müdahale ediliyor.

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        Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte helikopter ve uçaklar da çalışmalara havadan destek vermeye başladı.

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        Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.

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