Uzun yıllardır İstanbul merkezli gazetecilik yapıyorum. Ülkemin her noktasında gazetecilik yaptım ama siyaseti ve devleti anlamak için Ankara’da olmak her zaman daha önemlidir.

Bu nedenle sık yaptığım gibi bu kez Ankara’ya gitme nedenlerimden biri; İçişleri Bakanı sayın Mustafa Çiftçi’yi ziyaret etmekti. Sayın Çiftçi’nin söyleyecekleri benim için önemliydi; çünkü bana göre; Türkiye kara paracı, bahisçi, devlet dışı ve bazı devletlerle bağlantılı küresel bir suç ağının hedefi durumunda… Bu sistem Türkiye Cumhuriyeti devletinin sistemini, suç gelirleriyle zehirlemeye çalışıyor. Buna karşı da Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu tehdide karşı büyük bir devlet refleksi gösteriyor. Bu tespiti Habertürk.com için yazdığım haber analizlerde ve Habertürk TV ekranında Manşet’te sık sık aktarıyorum. Yani Türkiye aslında kara paracı küresel sistemle adı konmamış bir savaş yürütüyor.

DEVLETİN “SESSİZ VE DERİNDEN” MÜCADELESİ

Hep birlikte izliyoruz; İçişleri ve Adalet bakanlıkları “Tam koordinasyon” vurgusuyla her gün yeni bir suç ağını ortaya çıkarıyor. Devletteki tam koordinasyon refleksinin sonuçlarını bu operasyonların sonuçlarından da görüyoruz. Her gün yeni bir yasa dışı bahis çarkı çökertiliyor. Bir ucu yabancı devlet aktörleriyle bağlantılı finansal suçlar ortaya çıkarılıyor… Bu tabloda Türkiye’nin karşı karşıya olduğu bu karanlık yapıların arka planını anlamak da çok daha önemli hale geliyor…

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Göreve geldiğinden bu yana “sessiz ve derinden” çalışmayı tercih eden İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin anlattıkları ve tespitleri gerçekten çok önemli ve gerçekten çok çarpıcı… Bunun altını çizmem gerekiyor. Baştan söyleyelim; açıklamaları okuduğunuzda Türkiye’yi hedef alan yasa dışı bahis ve kara para sisteminin basit bir ekonomik çıkar şebekesi ya da organize bir suç değil çok daha büyük ölçekli olduğunu görüyorsunuz.

“TOPLUMU ÇÜRÜTEN BELA”

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin açıklamalarında devletin finansal teknoloji alanı kullanılarak işlenen suçlara karşı kapsamlı bir hazırlık ve planlama içinde olduğunu anlıyoruz. Sayın Çiftçi toplumu çürüten yasa dışı bahis ve kara para suçlarının toplumda yarattığı ekonomik ve manevi tahribata şu sözlerle dikkat çekiyor:

"Finansal teknoloji alanı yasa dışı bahis çetelerinin iştahını kabarttı. Türkiye’ye yasa dışı bahisin yıllık maliyeti 40 milyar dolar. Kumarın ahlaki ve toplumsal boyutu var. Her kumar rakamında bir gencin yıkılmış geleceği var. İnancımıza göre kumar haramdır, yasaktır."

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“TEHDİTİ GÖRÜYORUZ KARŞILIK VERİYORUZ”

Bakan Çitfçi meselenin tüm boyutlarıyla ilgili ve tüm yönlerine vakıf olduğuna dair kapsamlı tespitlerini yaplaşıyor: "Devletin dijital görünürlüğünü, veri temelli kabiliyetlerini artırıyoruz. Göremediğiniz tehdidi yönetemezsiniz. Biz görüyoruz, analiz ediyoruz, karşılık veriyoruz.”

Bakan Çiftçi kara paranın sisteme nasıl sokulduğunu, izinin nasıl kaybettirildiğini Merkez Bankası ve MASAK yönüyle alınan tedbirleri ayrıntılı olarak anlattı. İçişleri Bakanı uluslararası suç ağının tüm rakamlarına da hakim olduğunu şu sözlerle anlatıyor: Uluslararası organize suçu besleyen, casino, junket, kripto para ve yer altı bankacılığı kara para altyapısının en kritik parçası durumunda… 2030 yılında küresel kumar pazarı 205 milyar dolar olacak.”

“YASA DIŞI BAHİS ULUSAL GÜVENLİK MESELESİDİR”

“Suç örgütleri artık algoritmalar ve dijital cüzdanlarla soygun yapıyor ama biz de karşılık veriyoruz” diyen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin kara parayla ilgili en önemli tespitini de altını çizerek aktarmak istiyorum. Çünkü söylediği sözler devletin dijital alanda büyük ve topyekün bir mücadeleye; hatta savaşa girdiğini gösteriyor. Çiftçi “Uluslararası gözlemlere göre bahis ağları hükümetlerin müdahale kapasitesini geride bırakıyor. Tehdit sürekli evrim geçiriyor. Yasa dışı bahis kamu düzenini çoktan aşmış doğrudan ulusal güvenlik meselesi haline gelmiştir.”

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“DEVLET VE DEVLET DIŞI AKTÖRLER”

Bakan Çiftçi’nin finansal teknoloji şirketlerine de çok açık ve net bir mesaj da verdiği röportajda; Devlet dışı ve devlet bağlantılı aktörlerin uyuşturucu, kaçakçılık gelirlerinin yasa dışı bahis üzerinden aklandığına dikkat çekiyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin sorularımıza verdiği yanıtlar şöyle:

SORU CEVAP

Türkiye son yıllarda finansal teknoloji fintek alanında çok büyüdü, çok sayıda şirket bu sektöre dahil oldu, bu büyüme hem yeni fırsatlar hem de riskler ortaya çıkardı. Özellikle de yasadışı bahis kaynaklı suç riski arttı. Siz bu alandaki riskleri nasıl değerlendiriyorsunuz?

Türkiye’nin fintek sektörü gerçekten çarpıcı bir ivme yakaladı. Mayıs 2026 itibarıyla bin 76 fintek şirketi faaliyet gösteriyor, 2025’te 220 milyon dolarlık rekor yatırım alındı. Fintek ve oyun sektörleri birlikte Türkiye’deki toplam girişim sermayesi yatırımlarının yüzde 68’ini oluşturuyor. Bu büyüme güçlü bankacılık altyapımızın, genç ve dijital okuryazar nüfusumuzun ve girişimcilik ekosistemimizin ürünü. Bunu destekliyoruz, desteklemeye devam edeceğiz.Ama bu tablonun karanlık bir yüzü var. Aynı hız ve kolaylık yasa dışı bahis çetelerinin de iştahını kabarttı. Yasa dışı bahis hem bireysel bir bağımlılık sorunu hem de kayıt dışı ekonomiyi büyüten, suç gelirlerinin aklanmasına zemin hazırlayan ve kamu düzenini tehdit eden yapısal bir sorundur. 2026’da 3 milyon 173 bin kişinin yasa dışı bahis soruşturmasına dâhil olması bu tablonun boyutunu ortaya koyuyor.

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Soruşturmalara dahil olan kişi sayısının bu kadar yüksek mi?

Evet... Bu tablo aynı zamanda devletin son yıllarda bu alanda kurumsal kapasitesini ne denli güçlendirdiğinin ve artık çok daha derinlemesine tespit yapabildiğinin de göstergesi.Yasa dışı bahis ve kumar özünde bir toplumsal yaradır, hukuki boyutu ise bu yaranın yalnızca bir yüzüdür. Yeşilay’ın T.C. Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle 2025 yılında 26 ilde 36 bin 334 kişiyle yürüttüğü araştırmaya göre, 15 yaş ve üzeri her 10 kişiden biri hayatında en az bir kez kumar oynamış. Kumar bağımlılığının Türkiye’ye yıllık doğrudan maliyeti 40 milyar dolar. Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre kumar bozukluğu tüm bağımlılık türleri arasında en yüksek intihar riskini taşıyor, İsveç’te yapılan kapsamlı bir araştırma, kumar bozukluğu olan bireylerin genel nüfusa kıyasla 15 kat daha yüksek intihar riski taşıdığını ortaya koyuyor.

Bahsettiğiniz rakamlar ve risk tablosu çok büyük görünüyor?

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Bu rakamlar aslında her ailenin, her gencin kapısına kadar gelmiş bir risk tablosudur. Türkiye bu gerçeği bizzat yaşıyor. Bu verileri soyut istatistik olarak görmemek gerekir, her rakamın arkasında bir aile, bir genç, bir yıkılmış gelecek var. Kumar, ahlâki, kültürel ve toplumsal boyutları olan bir meseledir. İnancımız kumarı asırlar önce haram sayıp, yasaklamıştır, haneleri yıkan, gençleri mahveden, toplumu çürüten bu bela karşısında devletin duruşu da nettir.

"TEHDİDİ GÖRÜP KARŞILIK VEREN BİR KAPASİTE"

"Toplumu çürüten bir bela dediniz" bu bela ile mücadelede devletin kapsamlı bir planı olduğunu operasyonların kapasitesinden anlıyoruz ama geniş manada devletin kapsamlı planı nedir?

⁠Yasa dışı bahis ülkemizin gençlerini, ailelerini ve dijital geleceğini hedef alıyor, bu çarka geçit vermeyeceğiz. 21. yüzyılda yasa dışı bahisle mücadele suçla mücadele meselesi olmanın ötesinde devletin dijital alandaki görünürlüğünü, öngörü kapasitesini ve veri temelli yönetim kabiliyetini güçlendirme meselesidir. Göremediğiniz bir tehdidi yönetemezsiniz. Türkiye artık bu tehdidi görebilen, analiz edebilen ve karşılık verebilen bir kapasiteye ulaşmıştır.

Türkiye dışından yönetilen yasa dışı bahis sitelerine baktığımızda dijital cüzdanlar, kripto ödemeler, ve ödeme sistemleri kullandığını görüyoruz. Bu alanın kullanılması sektörün yasal kısmını da etkilediğini görüyoruz. Burada bir düzenleme ya ek tedbir gelir mi?

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Ben bu meseleyi doğrudan güvenlik perspektifinden değerlendiriyorum. Paravan e-ticaret siteleri üzerinden Sanal POS kullanan şebekeler, toplanan paraları hızlıca dolaştırıp izini kaybettiriyor. Bu durum, kara para aklama riskini artırmanın yanı sıra meşru finansal teknoloji şirketlerinin güvenilirliğini zedeliyor. Türkiye bu tehditle bizzat yüzleşti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmalar kapsamında MASAK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın tespitlerine göre bir fintek platformundaki 26 bin 12 hesabın 102 farklı yasadışı bahis sitesinde kullanıldığı ortaya çıktı. Bu hesaplar üzerindeki işlem hacminin 12,9 milyar lirayı aştığı iddia ediliyor. Yargı süreci devam ediyor. Elbette tüm şüpheliler ve bireyler hakkında masumiyet karinesi geçerlidir. Bununla birlikte bu tablo, finansal altyapının suç örgütleri tarafından nasıl araçsallaştırılabileceğini çıplak şekilde gözler önüne seriyor.

Suç örgütlerinin bu durumu sizin deyiminizle araçsallaştırmasına karşı ne yapılıyor?

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Türkiye bu soruna karşı kapsamlı bir dijital savunma hattı kurdu. 2006’dan 2025 sonuna kadar toplam 548 bin 420 yasa dışı bahis ve sanal kumar sitesine erişim engellendi. Bu çok ciddi bir rakam... Yalnızca 2025 yılında 84 bin 585 site kapatıldı, 12 bin 548 sunucu ve bağlantı adresi devre dışı bırakıldı. Bu rakamlar gösteriyor ki mücadele kesintisiz ve büyük bir kararlılıkla devam ediyor.

Bu yasa dışı bahis sisteminin büyük ölçüde yurt dışındaki bir ekosistemin parçası olduğunu görüyoruz. Buradaki tablo nedir?

Orada yani küresel tabloya bakıldığında sorunun boyutu çok daha büyük. Blockchain analitik firması Chainalysis’in 2026 yılı raporuna göre, 2025’te yasadışı kripto adreslerine toplam 154 milyar dolar aktarıldı, bu önceki yıla göre yüzde 162 artış demek. Bu hacmin yüzde 84’ünü stablecoinler oluşturuyor. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi’nin (UNODC) 2024 tarihli raporuna göre kasino, junket ve kripto para, ulusötesi organize suçu besleyen yeraltı bankacılığı ve kara para aklama altyapısının kritik bir parçası haline gelmiş durumda. Küresel online kumar pazarının 2030’a kadar 205 milyar dolara ulaşması öngörülüyor, bu pazarın yasadışı ayağı hem büyüyor hem profesyonelleşiyor. Şunu açıkça söylemek gerekiyor: Yasa dışı bahis çeteleri ile uluslararası suç örgütleri artık aynı dijital altyapıyı paylaşıyor. Uyuşturucu trafiği, insan kaçakçılığı ve silah ticaretinden elde edilen kirli para, dijital bahis kanalları üzerinden aklanıyor. Uluslararası raporlar ve saha bulguları bu bağlantının giderek güçlendiğine işaret ediyor. Tabloyu şöyle tarif etmek isterim. Dijital finans altyapısının gücü nötr değildir, meşru ellerde kalkınmayı yansıtan bir ayna, kirli ellerde suçu perdeleyen bir örtüdür. Suç örgütleri artık bıçakla veya silahla değil, algoritmalar ve dijital cüzdanlarla soyuyor, biz de aynı alanda karşılık veriyoruz.

Çok çarpıcı tespitlerle yeni çağın suç algoritmasının nasıl ve hangi ölçekte işlediğini anlatıyorsunuz. Buna karşı kurumların örneğin MASAK ve Merkez Bankası'nın aldığı önlemler yeterince etkili mi?

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Atılan adımlar doğru ve gerekli. MASAK’ın kimlik doğrulama ve banka hesabı teyidini zorunlu hale getirmesi, Merkez Bankası’nın lisans iptalleri, Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu’nun kurulması, bunların hepsi doğru adımlar. Ama şunu da açıkça söyleyeyim: Her tedbir tek başına eksik kalır. Çünkü tehdit sürekli evrim geçiriyor ve takip de aynı hızda ilerliyor. Biz bunu sahada görüyoruz. Bir bahis sitesi kapatılıyor, ertesi gün yenisi açılıyor. Bir ödeme kanalı kesiliyor, başkasına geçiyorlar. Uluslararası gözlemler, yasadışı bahis ağlarının hükümetlerin müdahale kapasitesini hızla geride bıraktığını ortaya koyuyor. Bu gerçeği kabul ederek daha akıllı, daha hızlı ve daha koordineli hareket etmek zorundayız.

YASA DIŞI BAHİS ULUSAL GÜVENLİK MESELESİ

Sanırım kapsamlı, etkili ve doğrudan sonuç alacak bir hareket tarzından bahsediyorsunuz?

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Şunun özellikle altını çizmek istiyorum: Yasa dışı bahis kamu düzenini çoktan aşmış, doğrudan ulusal güvenlik meselesi haline gelmiştir. Uluslararası izleme kuruluşları, denetlenmemiş kumar faaliyetlerinin terör finansmanı için potansiyel bir kanal oluşturduğunu belgeledi. Uyuşturucu ticareti, kaçakçılık ve haraç yoluyla elde edilen gelirlerin kumar işletmeleri üzerinden aklandığı kayıt altında. Uluslararası raporlar, bazı devlet dışı ve devlet bağlantılı aktörlerin bu altyapıları yaptırım aşımı ve yasa dışı finansal faaliyetler için kullanabildiğine işaret etmektedir. Yani yasa dışı bahis ile uluslararası güvenlik tehditleri aynı ağda dolaşıyor. Biz bunu ülke olarak çok önceden gördük. Bu yüzden yasa dışı bahisle mücadelede kolluk, istihbarat ve mali denetim kurumlarını aynı anda sahaya sürdük. Sonuçları da alıyoruz. Yasa dışı bahisi küçük bir asayiş sorunu sananlar, bu çarkın nereye bağlandığını henüz görmemiştir.

"Yaptığınız tespitler devlet dışı ve devletle bağlantılı aktörlerin yasa dışı finansal faaliyetler yaptığına" dair kısmı çok önemli.. Küresel bir suç ağının yönlendirdiği bu yapılara karşı hangi adımlar atılmalı sizce?

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Cumhurbaşkanlığı’nın 2025/18 sayılı Genelgesi doğrultusunda mücadele kararlılıkla sürdürülüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde kurulan Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu, İçişleri Bakanlığı’nın emniyet ve jandarma birimleriyle tam koordinasyon içinde çalışıyor. Dünya Kupası final maçı öncesinde yasa dışı bahis trafiğinde kullanıldığı tespit edilen 6 bin 314 banka hesabına maçın başlamasıyla eş zamanlı bloke kararı uyguladık. Bu operasyon için aylarca teknik takip yürüttük. Yapay zekâ destekli izleme sistemleri ve büyük veri analizi, bahis trafiğini gerçek zamanlı olarak takip ederek şüpheli hesap örüntülerini tespit etti, insan gözünün yakalayamayacağı bağlantıları makineler ortaya çıkardı.

Söylediklerinizden devletin sanal dünyada da ciddi bir mücadele hattı kurduğunu anlıyoruz.

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⁠Evet kara vatanda nasıl devriye yürütüyorsak, siber vatanda da sanal devriyelerimizle suç ve suçluları takip ediyoruz. Bu mücadelede sınır yok, suç nereye giderse devlet oraya uzanıyor. Yasa dışı bahis yalnızca finansal ağları hedef almıyor, sporumuzu da tehdit ediyor. Maç manipülasyonu ve şike, yasa dışı bahis gelirlerinin en kirli çıktılarından biridir. Müsabaka sonuçlarının bahis çetelerince belirlenmesine göz yummak, sporun ruhunu, ahlâkını ve dürüstlüğünü yok etmektir. Bu nedenle mücadelemiz saha içini de kapsıyor, bahis odaklı maç manipülasyonuna yönelik adli süreçler spor güvenliğinin ayrılmaz parçasıdır.

Yasa dışı bahis sitelerine yapılan yönlendirmeler var. Örneklerini gördük, özellikle de ünlü isimler kullanılıyor. Bu konuda ne söylemek istersiniz?

Milyonlarca takipçisine yasa dışı bahis sitelerini tanıtan ünlüler ve sosyal medya fenomenleri hakkında adli süreçler işledi. Bu adım önemli çünkü bugün suç örgütleri yalnızca para akışını değil, dikkat ekonomisini de yönetmeye çalışıyor. Bir genci yasa dışı bahise yönlendiren ilk unsur çoğu zaman gördüğü reklam, takip ettiği fenomen veya idolünün paylaşımı oluyor. TBMM’de kabul edilen sosyal medya düzenlemesiyle algoritmalar artık hukuki muhataptır. Yasa dışı bahis reklamı yayınlayan, bu sitelere trafik yönlendiren ya da içerikleri öne çıkaran platformlar sorumluluktan kaçamaz. Dijital dünyanın kuralsız alan olmaktan çıkması bu mücadele açısından dönüm noktasıdır.

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Kolay para kazanacağını düşünerek yasa dışı bahis batağına düşen vatandaşlar var. Onlara tavsiyeniz nedir?

Bu süreçte mağdur vatandaşı da unutmuyoruz. Yasa dışı bahiste para kaybeden, dolandırılan, borca batan vatandaşlarımız için destek mekanizmalarını güçlendiriyoruz. Yeşilay danışmanlık merkezleriyle koordinasyon halindeyiz, kumar bağımlılığı tedavisi artık güvenlik politikasının ayrılmaz bir parçası. Bir vatandaşı bu bataklıktan çıkarmak, onu o bataklığa sokan on siteyi kapatmak kadar önemlidir. Uluslararası güvenlik kuruluşlarının tespitleri bu bağlantıyı teyit ediyor: Organize suç grupları yasa dışı bahis organizasyonlarını insan ticareti, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı için gelir kaynağı olarak kullanıyor. Türkiye bu bağlantıyı çok önce tespit etti ve yasa dışı bahisle mücadeleyi organize suç ve terörle mücadelenin ayrılmaz parçası olarak ele aldı. Suçu önlemek, bağımlılığı önlemekten daha az maliyetlidir. Yeşilay'ın araştırmaları da bunu doğruluyor. Bu nedenle caydırıcı yaptırımlar kadar erken müdahale ve bilinçlendirme çalışmaları da gündemimizin ön sıralarında.

Burada yasa dışı bahis sorununu geniş ölçekte ele aldığınızı görüyoruz. Hem ulusal güvenlik açısından hem de toplumu olumsuz etkileyen tüm yönleriyle ele almaktan bahsediyorsunuz.

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Evet çünkü yasa dışı bahis hem organize bir suçtur hem de toplumsal bir hastalıktır, devlet her ikisine de aynı anda müdahale eder. Bu zincirin ilk halkası dijital ekrandır, reklamdır, ödeme altyapısıdır, son halkayı yakalamak kolaydır, ilk halkayı kırmak ise asıl iştir. Suç bir son nokta değil, uzun bir ihmalin son durağıdır, asıl iş o son durağa gelmeden yolu kesmektir. Kolluk güçlerimiz suçun gittiği yeri değil, gidebileceği yeri hedef alır, suçtan önce olay mahalline intikal etmemiz gerekiyor. Bahis sitesini kapatmak yetmez, o siteye parayı taşıyan damarı kesmek zorundayız.

FİNTEK ŞİRKETLERİNE ÇAĞRI :TEMİZ BÜYÜYÜN

Bahsettiğiniz bu suçla mücadele tablosu içinde Fintek sektörünün daha güvenli ve sürdürülebilir büyümesi için ne tür tavsiyeleriniz olur sektöre?

Fintek meşru bir büyüme alanıdır ve devlet bu büyümeyi destekler ama temiz büyüme ancak güvenli altyapıyla mümkündür. Mesajım net: Hızlı büyü, ama finansal raylarını koru. Yasadışı faaliyetlere zemin hazırlayan her yapı, büyüklüğünden ve tanınırlığından bağımsız olarak devletin muhatap alacağı bir risk odağına dönüşür. Sektör paydaşlarına da açık konuşmak istiyorum. Yeşilay’ın verilerine göre kumar bağımlılığı için YEDAM’a yapılan başvurular son yıllarda hızla artıyor. Bu bağımlıların yüzde 71’i 15-24 yaş arasındayken kumara başlamış. Bu gençler aynı zamanda fintek kullanıcıları. Bu platformlar üzerinden akan para, bir gencin geleceğini gasp ediyor olabilir. Meşru fintek şirketleri bu tablonun dışında kalamaz, bu mücadelenin aktif parçası olmak zorundadır. Şüpheli işlem takibi bankalardan öte, tüm ödeme hizmeti sağlayıcılarının sırtındadır. Anonim işlemlerin önü kapatılmalı, kripto platformları denetim dışı alan olmaktan çıkarılmalıdır.

"KARA PARANIN ÖNLENMESİNDE AKTİF OLACAĞIZ"

Türkiye, kara paranın önlenmesi için çalışan Finansal Eylem Görev Gücü’nün (FATF) aktif üyesidir. Kara para aklamaya ve terörün finansmanına karşı uluslararası standartların belirlenmesine katkı koyan bu yapının içindeyiz. Bu üyelik bize hem sorumluluk hem de güç veriyor: Uluslararası standartları benimsemekle yetinmiyoruz, bu standartların şekillenmesine de ortak oluyoruz. Bu alanda standart belirleyen ülke konumuna yükselmeyi hedefliyoruz. Dünya Kupası sürecinde geliştirdiğimiz anlık hesap blokesi modeli, yapay zekâ destekli teknik takip kapasitemiz ve kurumlar arası koordinasyon yapımız bu hedefin somut göstergeleridir. Bu birikimi, kendi vatandaşlarımızın güvenliğinin yanı sıra uluslararası iş birliği için aktif şekilde kullanacağız. Kara vatanda nasıl sınırlarımızı koruyorsak, siber vatanda da aynı kararlılıkla nöbet tutuyoruz. Sahada da, dijital platformlarda da, sınır ötesinde de.

“MEŞRU FİNTEK’İN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ DEVLET”

Söyledikleriniz çok önemli mesajlar içeriyor. Finansal teknoloji şirketlerinin devletin bu mücadelesinde aktif şekilde rol almasını öneriyorsunuz.

Evet çünkü; meşru fintekin en büyük destekçisi devlettir, en büyük düşmanı ise yasa dışı bahis çeteleridir. Türkiye'nin hedefi, dijital ekonominin sunduğu fırsatları korurken suçun dijitalleşmesine karşı da güçlü bir devlet kapasitesi inşa etmektir. Yasa dışı bahisle mücadele yalnızca suç gelirlerini engelleme meselesi değildir. Bu mücadele, gençleri, aileleri, sporun dürüstlüğünü ve dijital ekonominin güvenilirliğini koruma mücadelesidir. 21. yüzyılda güçlü devlet, riskleri önceden görebilen, veriyi etkin biçimde yönetebilen ve dijital alanda da kamu düzenini sağlayabilen devlettir. Teknoloji ile devlet aklını bütünleştirebilen devletler, geleceğin güvenlik mimarisini şekillendirecektir.