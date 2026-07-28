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        Haberler Gündem 2 yaşındaki Kadir Tohum'un cansız bedeni havuzda bulundu

        2 yaşındaki Kadir Tohum'un cansız bedeni havuzda bulundu

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde oynarken kaybolan 2 yaşındaki Kadir Tohum, yaklaşık bir saat sonra sitenin yüzme havuzunda hareketsiz halde bulundu. Hastanede yaşamını yitiren minik Kadir'in ardından annesinin "Kadir çık annem oradan" diyerek yükselen feryadı yürekleri dağladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 20:34 Güncelleme:
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        2 yaşındaki Kadir Tohum'un cansız bedeni havuzda bulundu

        Bursa’nın İnegöl ilçesinde site içerisinde oynarken bir anda kaybolan ve yaklaşık bir saatlik aramanın ardından yüzme havuzunda hareketsiz halde bulunan 2 yaşındaki Kadir Tohum, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Acılı annenin hastane kapısındaki “Kadir çık annem oradan” diyerek feryatları yürek dağladı.

        YÜZME HAVUZUNUN İÇİNDE HAREKETSİZ BULUNDU

        Olay, saat 16.00 sıralarında İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi 197. Sokak’ta bulunan bir sitede meydana geldi. Kadir Tohum, evinin yakınlarındaki sitede oynarken gözden kayboldu. Çocuğun yerinde olmadığını fark eden ailesi ve mahalle sakinleri, Kadir’i bulabilmek için çevrede seferber oldu. Yaklaşık bir saat süren endişeli arama çalışmalarının ardından Kadir, sitenin ortak kullanım alanındaki yüzme havuzunun içerisinde hareketsiz şekilde bulundu.

        Su altından çıkarılan çocuk için sitede ikamet eden Acil Servis Uzmanı Timur Saraç hemen ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kalbinin durduğunu belirlediği küçük çocuğa olay yerinde kalp masajı yapıldı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kadir Tohum, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayata döndürülemedi.

        'KADİR ÇIK ANNEM ORADAN'

        Ölüm haberini alarak hastaneye koşan anne Şahade Tohum ile baba Mehmet Tohum sinir krizi geçirdi. Hastanenin müdahale odasının girişinde yere yığılan anne Şahade Tohum’un gözyaşları içerisinde “Kadir çık annem oradan” diyerek feryatları yürek dağladı.

        Küçük çocuğun cansız bedeni, savcılığın olay yeri incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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