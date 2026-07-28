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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Mobil DOA devreye giriyor

        Mobil DOA devreye giriyor

        Mobil DOA uygulamasıyla, depozito iade makinesi bulunmayan market, bakkal ve büfeler de sisteme dahil olabilecek. Vatandaşlar iade ettikleri her DOA logolu ambalaj için 1 TL, sisteme katılan esnaf ise teslim aldığı her ambalaj için 50 kuruş teşvik alacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 14:36 Güncelleme:
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        Mobil DOA devreye giriyor

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından yürütülen Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sisteminde, yeni bir uygulama devreye giriyor.

        Mobil DOA adı verilen el terminaliyle Depozito İade Makinesi bulunmayan market, bakkal ve büfeler Manuel İade Noktası olarak sisteme dahil olabilecek. Dbys.gov.tr üzerinden Depozito Bilgi Yönetim Sistemine kaydını tamamlayan işletmelere ücretsiz olarak sağlanacak Mobil DOA; barkod doğrulama, sayım, kayıt ve veri aktarımı işlemlerini tek cihaz üzerinden gerçekleştirecek.

        Vatandaşlar, cihaz üzerindeki karekodu cep telefonlarıyla okutarak iade işlemini başlatacak ve teslim edecekleri DOA logolu içecek ambalajlarının barkodlarını cihaza okutacak. Doğrulanan ambalajlar sisteme kaydedilirken, işlem verileri eş zamanlı olarak DOA Sisteminin dijital altyapısına aktarılacak.

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        İşlemin tamamlanmasının ardından ambalaj başına 1 TL olmak üzere biriken tutar doğrudan vatandaşın DOA Cüzdan’ına yüklenecek. Cep telefonlarıyla entegre çalışan bu yapı sayesinde iade işlemleri kullanıcı hesaplarıyla eşleştirilecek, teslim alınan ambalajlar güvenilir, hızlı ve izlenebilir şekilde yönetilecek.

        ESNAFA HER AMBALAJ İÇİN 50 KURUŞ

        Mobil DOA, market, bakkal ve büfe gibi işletmelerin ek bir makine yatırımına ve geniş bir alana ihtiyaç duymadan Manuel İade Noktası olarak DOA Sistemine katılmasına imkân verecek.

        İşletmeler, vatandaşlardan teslim aldıkları ambalajları yetkilendirilmiş saha operatörlerine teslim edecek ve her ambalaj için 50 kuruş teşvik bedeli alacak. Böylece esnaf sisteme sağladığı katkı karşılığında ilave kazanç elde ederken, vatandaşlar da ambalajlarını yaşadıkları mahallede kolayca iade edebilecek.

        Mobil DOA’nın yaygınlaşmasıyla birlikte daha fazla işletmenin iade ağına katılması, saha operasyonlarının etkinliğinin artırılması ve DOA logolu içecek ambalajlarının geri kazanım sürecine daha hızlı dahil edilmesi hedefleniyor.

        Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Öztürk, Mobil DOA’nın sistemin yaygınlaştırılmasında önemli bir rol üstleneceğini belirterek şunları söyledi:

        “Mobil DOA ile Depozito İade Makinesi bulunmayan market, bakkal ve büfelerimizin de iade ağına kolayca katılmasını sağlayacağız. Vatandaşlarımızın iade ettiği her ambalaj için 1 TL teşvik bedeli doğrudan DOA Cüzdan’ına aktarılacak, işletmelerimiz ise saha operatörüne teslim ettikleri her ambalaj için 50 kuruş teşvik bedeli kazanacak. Hedefimiz, vatandaşlarımızın ambalajlarını iade etmek için uzak mesafelere gitmek zorunda kalmadığı, her mahallede erişilebilir iade noktalarının bulunduğu güçlü ve yaygın bir sistem oluşturmak. Mobil DOA ile esnafımızı bu dönüşümün aktif bir parçası haline getirirken, iade ağımızı Türkiye’nin dört bir yanında daha erişilebilir, daha etkin ve daha kapsayıcı bir yapıya kavuşturacağız.”

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