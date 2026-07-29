223'TEN FAZLA KELİME ARASINDAN SEÇİLDİ

Dünyanın en güzel kelimesini belirlemek için ilk olarak 75'ten fazla dilden 223'ü aşkın kelimeden oluşan geniş bir liste hazırlandı. Bu liste oluşturulurken Reddit'teki uluslararası tartışmalar ve TikTok'taki dil toplulukları incelendi. İnsanların özellikle güzel, etkileyici veya benzersiz bulduğu kelimeler derlendi.

Listeye dil ve kültür uzmanlarının önerileri de eklendi. Ardından dilbilimciler, yazarlar ve kültür alanında çalışan isimlerden oluşan uluslararası jüri, kelimeleri birbirinden bağımsız olarak değerlendirdi.