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        Haberler Yaşam Dünyanın en güzel kelimesi belli oldu! 223'ten fazla kelime arasından seçildi: Türkçeden bir kelime de final listesinde

        Dünyanın en güzel kelimesi belli oldu! 223'ten fazla kelime arasından seçildi: Türkçeden bir kelime de final listesinde

        75'ten fazla dilden 223'ü aşkın kelime değerlendirildi. Yapılan uluslararası çalışma sonucunda dünyanın en güzel kelimesi seçildi. Türkçeden bir kelime de finale kalan 15 kelime arasına girdi. Peki dünyanın en güzel kelimesi hangisi oldu, Türkçeden hangi kelime final listesine girdi? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 07:24 Güncelleme:
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        Dünyanın en güzel kelimesi, 75'ten fazla dilde 223'ü aşkın kelimenin değerlendirildiği uluslararası bir çalışmayla belirlendi. Ses, anlam, dilsel özgünlük ve kültürel karşılık gibi farklı kriterlerin dikkate alındığı seçimin kazananı, Maori dilindeki "Kaitiakitanga" oldu. Peki, Türkçeden hangi kelime listeye girdi? İşte detaylar!

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        223'TEN FAZLA KELİME ARASINDAN SEÇİLDİ

        Dünyanın en güzel kelimesini belirlemek için ilk olarak 75'ten fazla dilden 223'ü aşkın kelimeden oluşan geniş bir liste hazırlandı. Bu liste oluşturulurken Reddit'teki uluslararası tartışmalar ve TikTok'taki dil toplulukları incelendi. İnsanların özellikle güzel, etkileyici veya benzersiz bulduğu kelimeler derlendi.

        Listeye dil ve kültür uzmanlarının önerileri de eklendi. Ardından dilbilimciler, yazarlar ve kültür alanında çalışan isimlerden oluşan uluslararası jüri, kelimeleri birbirinden bağımsız olarak değerlendirdi.

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        JÜRİ 15 KELİMEYİ FİNALE TAŞIDI

        İlk turda jüri üyelerine anonim bir kelime seçkisi sunuldu. Her üye en beğendiği beş kelimeyi seçerek tercih sırasına göre puan verdi. En yüksek toplam puana ulaşan 15 kelime resmi kısa listeyi oluşturdu.

        Final turunda ise öne çıkan kelimeler yeniden değerlendirildi. Bu kez yalnızca kulağa nasıl geldiklerine değil; anlamlarına, dilsel özelliklerine ve kültürel karşılıklarına da bakıldı. Jüri üyeleri ayrıca verdikleri oyları kısa kişisel gerekçelerle destekledi.

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        TÜRKÇEDEN "YAKAMOZ" FİNAL LİSTESİNDE

        Babbel’in 15 kelimelik kısa listesinde Türkçeden "yakamoz" kelimesi yer aldı. Çalışmada yakamoz, "ay ışığının su yüzeyinde oluşturduğu gümüşi parıltı" şeklinde tanımlandı.

        Kelime, ses yapısı ve tek sözcükle koca bir manzarayı ifade edebilmesi sayesinde dünyanın en güzel kelimeleri arasına girmeyi başardı.

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        DÜNYANIN EN GÜZEL KELİMESİ: "KAITIAKITANGA"

        Final değerlendirmesinin ardından dünyanın en güzel kelimesi Maori dilindeki "Kaitiakitanga" seçildi. Kelime, doğayı gelecek nesiller için koruma ve gözetme yönündeki manevi sorumluluğu ifade ediyor.

        Kazanan belirlenirken yalnızca kelimenin sesi dikkate alınmadı. Değerlendirmede anlam, dilsel özgünlük ve kültürel karşılık da önemli rol oynadı. Sonuçta Kaitiakitanga; sesi, anlamı, kendine özgü dilsel yapısı ve insanlarda uyandırdığı etkiyle birden fazla boyutta öne çıktı.

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        DÜNYANIN EN GÜZEL KELİMELERİ LİSTESİ VE ANLAMLARI

        Mamihlapinatapai (Yaghan): İki kişinin bir şey başlatmak istediği ancak ikisinin de tereddüt ettiği anda birbirlerine attıkları anlamlı bakış.

        Hiraeth (Galce): Kaybedilmiş ya da hiçbir zaman gerçekten tanınmamış bir yuvaya veya zamana duyulan derin, buruk özlem.

        Zephyr (Yunanca): Hafif, yumuşak ve ferahlatıcı bir esinti.

        Aura (Yunanca): Bir insanı çevreleyen kendine özgü etki, enerji veya atmosfer.

        Ikigai (Japonca): İnsana her sabah yataktan kalkma motivasyonu veren yaşam amacı veya anlamı.

        Kaitiakitanga (Maori): Doğayı gelecek nesiller için koruma ve gözetme yönündeki manevi sorumluluk.

        Kintsugi (Japonca): Kırık seramikleri altınla tamir etme ve kırık izlerini gururla sergileme sanatı.

        Luftmensch (Yidiş): Pratik meselelerden çok fikirleri ve hayalleriyle yaşayan idealist veya hayalperest kişi.

        Naz (Urduca): Koşulsuz sevildiğini bilmekten doğan kendine güven ve gurur duygusu.

        Saudade (Portekizce): Eksikliği hissedilen birine veya bir şeye duyulan, aynı anda hem acı veren hem de güzel olan derin özlem.

        Poronkusema (Fince): Bir ren geyiğinin idrarını yapması gerekmeden önce kat edebileceği mesafeyi ifade eden geleneksel uzaklık ölçüsü.

        Ojalá (İspanyolca): Bir şeyin gerçekleşmesi yönündeki güçlü dilek ve umut ifadesi.

        Ubuntu (Zulu): "Ben biz olduğumuz için varım" fikrine dayanan ortak insanlık felsefesi.

        Iriy (Ukraynaca): Efsaneye göre kışın ruhların ve kuşların göç ettiği mistik, sıcak diyar.

        Yakamoz (Türkçe): Ay ışığının su yüzeyindeki gümüşi parıltısı.

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        BİR KELİMEYİ "GÜZEL" YAPAN NE?

        Çalışmada dört temel kriter öne çıktı: ses, anlam, nadirlik ve özgünlük ile kültürel karşılık. Bazı kelimeler anlamı bilinmeden bile ritmi, sesleri veya vurgusuyla etkileyici bulunurken bazıları, başka dillerde birkaç kelimeyle anlatılabilecek insani bir deneyimi tek sözcükte topladığı için dikkat çekti.

        Kelimelerin belirli bir kültüre, tarihe veya yaşam biçimine özgü bakış açıları taşıması da değerlendirmede önem kazandı. Bunun yanında aidiyet, bağlılık, yuva, değişim ve özlem gibi günümüzde birçok insanın düşündüğü konularla kurdukları bağ da göz önünde bulunduruldu.

        Ortaya çıkan sonuç, herkes için geçerli nesnel bir "dünyanın en güzel kelimeleri" sıralaması olarak görülmüyor. Aksine çalışma, bir kelimenin güzelliğinin dile, kültüre ve onu duyan kişiye göre değişebildiğini ortaya koyuyor. Çünkü bazen tek bir kelimenin taşıdığı duygu ve kültürel çağrışım, başka bir dilde ancak uzun bir cümleyle karşılık bulabiliyor.

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        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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