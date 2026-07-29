SpaceX'in hisseleri çakıldı: Piyasa değerinden 1,2 trilyon dolar silindi

Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX, halka arz fiyatının yüzde 20 altına geriledi, piyasa değerinden 1,2 trilyon dolar silindi.

Hisse senedi, New York saatiyle 09.36'da yüzde 5 düşüşle 107,80 dolara geriledi ve geçen ayki ilk işlem gününden kısa bir süre sonra ulaştığı zirve seviyesinden bu yana süregelen sert düşüş eğilimini devam ettirdi.

BloombergHT!nin aktardığına göre, istikrarsız jeopolitik ortamın yanı sıra yapay zeka ekosistemindeki şişkin talep ve değerlemeleri besleyen harcamalara ilişkin endişeler, son haftalarda sektörün en büyük şirketlerinin birçoğunu vurdu.

SpaceX hisselerinin piyasaya sürülmesine yönelik hazırlıklar, yatırımcılar ve analistler arasında hisse fiyatının ne kadar düşebileceğine dair tartışmaları beraberinde getirdi.

Düşüş beklentisi içindeki yatırımcılar hisse başına 100 dolar seviyesine odaklanırken, Morgan Stanley analisti Adam Jonas Cuma günü yayınladığı bir notta, böyle bir düşüşün SpaceX’in yapay zeka birimi için sıfır, hatta negatif bir değer anlamına geleceğini belirtti.

SpaceX, geçen ay hisse başına 135 dolardan gerçekleşen halka arzla 75 milyar dolar kaynak sağlamıştı. Şirketin değerlemesi 1,77 trilyon dolara yükselirken, halka arz tarihinin en büyüğü olarak kayıtlara geçmişti.

* Haberin görseli yapay zeka ile oluşturulmuştur.