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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kefen takımı gönderdi! "Sana mezar alacağım"

        Kefen takımı gönderdi! "Sana mezar alacağım"

        Adana'da, 10 yıl önce şiddet gördüğü eşinden boşanan üç çocuk annesi 52 yaşındaki Ayşe Katırcı, eski eşi A.T.'nin kendisini ölümle tehdit etmeyi sürdürdüğünü öne sürerek, "Daha önce bana kefen takımı göndermişti, şimdi de 'Sana mezar alacağım' diyerek tehdit ediyor" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 07:17 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kefen takımı gönderdi! "Sana mezar alacağım"

        Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Serinevler Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Katırcı (52), 25 yıl evli kaldığı eski eşi A.T.'den şiddet gördüğünü öne sürerek yaklaşık 10 yıl önce boşandı.

        BOŞANDI AMA ŞİDDET BİTMEDİ

        İHA'da yer alan habere göre Katırcı, boşanmasına rağmen şiddetin farklı şekillerde devam ettiğini iddia etti.

        "EVLENDİK 4. GÜN BENİ DÖVDÜ"

        Üç çocuk annesi Katırcı, evliliği boyunca eşinin alkol aldıktan sonra kendisini defalarca darp ettiğini belirterek, "Evliliğimizin dördüncü gününde beni dövdü. Hamileyken de dövdü. Alkol aldığı zaman bilinçsiz bir şekilde eline ne geçerse bana vuruyordu. Evliliğimiz boyunca gözüm mor geziyordum. O dönem şikayetçi olmuyordum, şimdi ise sürekli şikayetçi oluyorum" diye konuştu.

        8 KEZ UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI

        Eski eşi hakkında bugüne kadar 8 kez uzaklaştırma kararı aldırdığını söyleyen Katırcı, şu anda aktif bir uzaklaştırma kararının bulunmadığını, tehdit ve taciz durumlarında KADES uygulaması üzerinden de ihbarda bulunduğunu ifade etti.

        "KEFEN TAKIMI GÖNDERDİ"

        Eski eşinin kendisini ölümle tehdit ettiğini öne süren Katırcı, "Neler yaşamıyorum ki, bu hayatta bana cehennemi yaşatıyor. Daha önce bana kefen takımı göndermişti. Şimdi de 'Sana mezarlık alacağım' diyerek tehdit ediyor. Gelip silah çekiyor, bıçak çekiyor. Sürekli tehditler alıyorum. Arkadaşlarımı arayıp 'Bu kötü yola gidiyor' diyerek bana iftira atıyor.

        "EVDEN ÇIKAMIYORUM PSİKOLOJİM BOZULDU"

        Sürekli psikolojik baskı uyguluyor. 'Seni dışarı çıkamaz hale getireceğim' diyor. Belki yüzüme kezzap atacak, ne yapacağını bilemiyorum" dedi.

        Yaşadığı korku nedeniyle sosyal hayatının tamamen değiştiğini dile getiren Katırcı, "Evden çıkamıyorum, psikolojim bozuldu" diye konuştu.

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