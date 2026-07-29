Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sakarya, Sinop, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Van’ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu ve Giresun çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul Güneşli 31° Ankara Güneşli 29° İzmir Güneşli 36° Antalya Güneşli 41° Trabzon Kısmen Güneşli 27° Bursa Güneşli 29° Adana Güneşli 41° Diyarbakır Güneşli 42° Gaziantep Güneşli 39° Ağrı Sağanak Yağış 32°

Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (30-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Ordu ve Giresun çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (30-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.