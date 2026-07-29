Meteoroloji'den sağanak yağmur ve fırtına uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusu gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusunda kuvvetli poyraz etkili olacak. Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece düşmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sakarya, Sinop, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Van’ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu ve Giresun çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (30-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Ordu ve Giresun çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (30-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.