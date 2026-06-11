Nijeryalı erkek Hong Kong'lu kadını 117 milyon TL dolandırdı!
Hong Kong'ta diş hekimi olarak çalışan 57 yaşındaki Hong Konglu bir kadın, internet üzerinden tanıştığı ve kendisini Tayvan'da yaşayan iş insanı "Richard Dennis" olarak tanıtan kişiye evlenme hayaliyle 2 milyon 527 bin 268 dolar (117 milyon lira) para kaptırdı. Yıllarca sanal dünya üzerinden süren ilişkinin ardından dolandırıldığını ve gönderilen para hesaplarının Türkiye'de olması üzerine kadın, İstanbul'da bir avukat aracılığıyla şikayette bulundu. Yapılan şikayet İstanbul Dolandırıcılık Büro Amirliği'nin ulaştı. Başlatılan soruşturma sonunda "Richard Dennis" olarak tanıdığı kişinin Esenyurt'ta yaşayan Nijeryalı 43 yaşındaki K.O. olduğu ortaya çıktı
Hong Kong’lu diş dokturu kadın akıllara durgunluk veren bir yöntemle dolandırıldı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre 57 yaşındaki Hong Kong’ta yaşayan diş doktoru S.P.F.Y. isimli kadın, 2020 yılında bir arkadaşlık platformunda "Richard Dennis" isimli kişiyle tanıştı.
KENDİNİ AMERİKALI İŞ İNSANI OLARAK TANITTI
Profil bilgilerinde Amerikalı ve Tayvan'ın başkenti Taipei'de yaşadığını yazan şüpheli, şarap ihracatı ve dağıtımı işi yaptığı paylaştı. Ayrıca Florida State University mezunu olduğunu ve doktora seviyesinde eğitim aldığı bilgilerde yer alan profile inanan kadın diş doktoru, sanal ortamda arkadaş oldu. Yüzünü hiç görmediği kişiyle samimi sohbet kuran kadın ile Richard adlı kişi arasında evlilik planları yapılmaya başladı.Nijeryalı dolandırıcı bu profili kullandı.
EVLİLİK HAYALİYLE PARA GÖNDERDİ
İddiaya göre şüpheli, zaman içerisinde kadının güvenini kazandı. Çeşitli gerekçeler öne sürerek para talep eden şüphelinin yönlendirdiği hesaplara farklı tarihlerde para gönderildi. Yapılan incelemede mağdur kadının toplamda 2 milyon 527 bin 268 dolar yani toplamda 117 milyon liraya denk gelen para Richard adlı kişiyle gönderildi.
EVLİLİK SÜREKLİ ERTELENDİ
Aradan geçen yıllara rağmen evlilik bir türlü gerçekleşmedi. Sürekli yeni mazeretlerle karşılaşan kadın, dolandırılmış olabileceğini düşünerek şikayette bulundu. Hong Kong polisine şikayette bulunan kadının gönderdiği para hesaplarının Türkiye’de olduğu görüldü.
İSTANBUL'DA ŞİKAYETTE BULUNDU
Bunun üzerine Türkiye’de de bir avukat tutan kadın, İstanbul’da şikayette bulundu. Şikayet üzerine İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerine çalışma başlattı.
PARA TRAFİĞİ TAKİBE ALINDI
Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri titiz bir çalışma yaparak inanılmaz bir dolandırıcılık şebekesini ortaya çıkarttı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda para transferlerinin yapıldığı hesaplar ve para trafiği mercek altına alındı.
6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Ayrıca Richard Dennis ismini taşıyan profil mercek altına alındı. Soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu belirlenen 6 şüpheli yakalandı.
"RICHARD" NİJERYALI ÇIKTI
Çalışmaların devamında paraların çekilerek teslim edilmesinde rol oynadığı belirlenen kişilerin ifadeleri doğrultusunda, kendisini "Richard Dennis" olarak tanıtan kişinin Nijerya doğumlu K.O. (43) olduğu tespit edildi. Şüphelinin Tayvan'ın başkenti Taipei'de değil Esenyurt'ta olduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonla sahte Richard Dennis yakalanarak gözaltına alındı.
ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Operasyonda yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.