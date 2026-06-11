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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kızılay Ödülleri töreninde açıklamalarda bulunuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Haziran 2026 - 14:34 Güncelleme:
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türk Kızılay Ödülleri töreninde açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

        Title

        "Sizlerin şahsında Kızılay'ın her bir mensubuna selamlarımı gönderiyorum. Kızılay çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum. Kızılay'ımıza canından can katan tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. "

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