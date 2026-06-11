Son dakika: Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a devam eden saldırılarla ilgili kritik bir açıklama yaptı.

Kendisine ait Truth Social dijital platformundan bir paylaşım yapan Trump, şunları söyledi:

"Amerika Birleşik Devletleri, bu gece İran’a (Donanması, Hava Kuvvetleri, radarları, uçaksavar sistemleri ve diğer tüm savunma unsurları ile saldırı gücünün büyük bir kısmı YOK OLDU!) ÇOK SERT bir darbe indirecek.

Çok da uzak olmayan bir gelecekte, Harg Adası'nı ve diğer petrol altyapı noktalarını ele geçirecek ve hem Venezuela hem de Amerika Birleşik Devletleri için mükemmel sonuçlar veren Venezuela'da olduğu gibi, İran'ın petrol ve gaz pazarlarının tam kontrolünü ele geçireceğiz."

Paylaşımın ardından Fox News'e konuşan Trump, "İranlılarla görüşme halindeyiz" dedi. "Benim görüşüm Harg Adası'nı ele geçirmek" diyen Trump, bunu yapıp yapmayacakları konusunda bir ayrıntı vermedi.