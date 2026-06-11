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        Haberler Dünyadan Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit'in oğluna cezaevinden hastalık izni çıkmadı

        Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit'in oğluna cezaevinden hastalık izni çıkmadı

        Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit'in oğlu Marius Borg Hoiby, tutuklu yargılandığı tecavüz davasında kararı beklerken, ağır hasta annesini görmek için cezaevinden izin alamadı. Gerekçe olarak da suç işleme olasılığının yüksek olması gösterildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Haziran 2026 - 17:10 Güncelleme:
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        Cezaevinden hastalık izni çıkmadı

        Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit'in önceki evliliğinden olan oğlu Marius Borg Hoiby, ağır hasta olan annesini görmek için tutuklu bulunduğu cezaevinden izin alamadı. Prensesin oğluna gerekçe olarak da suç işleme olasılığının yüksek olması gösterildi.

        Tecavüz de dahil olmak üzere 40 suçlamayla yargılanan 29 yaşındaki Hoiby'nin davasının kararından günler önce, temyiz mahkemesi, Hoiby'nin, hasta annesi Veliaht Prenses Mette-Marit'e destek olmak için serbest bırakılma talebini reddetti. Oysa alt mahkeme, Hoiby'ye, ağır hasta annesine bakmak için tahliye edilmesi kararı almıştı.

        Hoiby'nin avukatları, her ziyaretinin annesini son görüşü olabileceği endişesi nedeniyle sanığın annesine daha yakın olması gerektiğini iddia etti. Hoiby'nin yargı kararı 15 Haziran'da açıklanacak.

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        Veliaht Prenses Mette-Marit, yıllardır akciğer fibrozuyla (akciğer dokusunun hasar görerek kalınlaşması ve sertleşmesi) mücadele ediyor.

        Prensesin, Veliaht Prens Haakon'dan önceki evliliğinden olan oğlu Hoiby, 4 Ağustos 2024'te, bir önceki gece kız arkadaşına saldırdığı şüphesiyle tutuklanmıştı.

        Hoiby, tecavüz ve saldırı, ölüm tehditleri, kamu görevlisine saldırı ve trafik kanununu ihlal de dahil olmak üzere 40 suçtan yargılanıyor. Hakkındaki iddiaların temel unsurlarını reddediyor.

        ÖZÜR DİLEDİ

        Kraliyeti son dönemde bir başka zor duruma düşüren olay da Mette-Marit'in, hapiste ölen pedofil suçlu Jeffrey Epstein ile olan bağlantısının ortaya çıkmasıydı. Epstein dosyaları, Epstein'in 2008'de reşit olmayan bir kızı istismar etmekten suçlu bulunmasından çok sonra bile, ikisi arasında sık sık iletişim kurulduğunu ortaya koymuştu. Mart ayında yaptığı özür açıklamasında, Epstein ile tanışmamış olmayı dilediğini belirten Mette-Marit, "Geçmişini daha dikkatli araştırmadığım için sorumluluk almış olmam önemli. Bu kadar manipüle edilip, aldatılmış olmanın sorumluluğunu da üstlenmeliyim" demişti.

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