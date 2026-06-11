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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: 2 ay sonra düğünü olacaktı... Banyoda şüpheli ölüm | Adana haberleri | Son dakika haberleri

        2 ay sonra düğünü olacaktı... Banyoda şüpheli ölüm!

        Adana'da icra müdür yardımcısı 31 yaşındaki B.T. isimli genç kadın düğününe 2 ay kala evinin banyosunda ölü olarak bulundu. B.T.'nin cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İnceleme başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11 Haziran 2026 - 15:37 Güncelleme:
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        2 ay sonra düğünü olacaktı... Banyoda şüpheli ölüm!

        Adana'da, edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesi 80019 Sokak'ta bulunan Gündeşli Apartmanı'nın 3'üncü katındaki 9 numaralı dairede meydana geldi.

        SABAH İŞİNE GİDEMEDİ

        Yüreğir Vergi Dairesinde İcra Müdür Yardımcısı olarak görev yapan 31 yaşındaki kadın B.T. sabah işe gelmeyince arkadaşları telefonla onu aradı.

        ARKADAŞLARI ULAŞAMADI

        Ancak B.T.’ye arkadaşları ulaşamadı. Bunun üzerine iş arkadaşları 112’yi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        BANYODA CANSIZ BULUNDU

        Apartmana gelen polis zili çaldı kapı bir türlü açılmayınca itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler kilidi kırıp içeri girdi. Polisin evde yaptığı aramada genç kadın banyoda ölü bulundu.

        DÜĞÜNÜNE 2 AY VARDI

        Düğününe yaklaşık 2 ay kaldığı öğrenilen genç kadının cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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