2026 FIFA Dünya Kupası'nda taraftarların karşı karşıya kaldığı rekor bilet fiyatları, futbolun giderek daha fazla yüksek gelir grubuna hitap eden bir etkinliğe dönüştüğü tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Michigan Üniversitesi Spor Yönetimi Profesörü Stefan Szymanski tarafından yayımlanan analizde, Dünya Kupası biletlerindeki fiyat artışının yalnızca spor ekonomisindeki değişimi değil, küresel gelir eşitsizliğinin ulaştığı boyutu da gözler önüne serdiği belirtildi.

YÜZDE 1000 ARTIŞ

Analize göre ABD'nin son kez Dünya Kupası'na ev sahipliği yaptığı 1994 yılında ortalama maç bileti 58 dolar seviyesindeydi.

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Enflasyona göre güncellendiğinde bu rakamın bugünkü karşılığının yaklaşık 131 dolar olduğu hesaplanıyor. Ancak 2026 Dünya Kupası'nda ortalama bilet fiyatları yaklaşık 1.300 dolar seviyesine ulaşmış durumda.

Bu durum, reel olarak değerlendirildiğinde ortalama bilet fiyatlarında yaklaşık yüzde 1.000'lik bir artışa işaret ediyor.

FİNAL BİLETİ 10 BİN DOLARDAN BAŞLIYOR

Fiyat artışının en çarpıcı örneği final maçında görülüyor.

1994 Dünya Kupası finalinin en pahalı bileti 475 dolar seviyesindeydi. Bu rakamın bugünkü alım gücüyle karşılığı yaklaşık 1.069 dolar ediyor.

2026 Dünya Kupası finalinde ise en ucuz biletlerin bile yaklaşık 10 bin dolardan satışa sunulduğu, daha iyi koltuklarda fiyatların bunun çok üzerine çıktığı belirtiliyor.

GELİR ARTIŞIYLA AÇIKLANAMIYOR

Szymanski'ye göre asıl dikkat çekici nokta, bilet fiyatlarındaki artışın hane halkı gelirlerindeki yükselişten çok daha hızlı gerçekleşmesi.

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Analizde, Dünya Kupası biletlerinin sıradan taraftar açısından giderek erişilemez hale geldiği vurgulanırken, 1994 yılında ulaşılabilir olan birçok maçın bugün orta gelirli ailelerin bütçesini ciddi şekilde zorlayacak seviyelere ulaştığı ifade edildi.

"FIFA SADECE EN ZENGİNLERİ İÇERİ ALIYOR"

Araştırmada FIFA'nın uyguladığı fiyatlama politikası da eleştirildi.

Artan talep karşısında daha fazla taraftarın maça erişebilmesini sağlayacak mekanizmalar yerine, fiyatların yükselmesine izin veren sistemin fiilen yüksek gelir grubunu ödüllendirdiği belirtildi.

Analizde, "FIFA'nın çözümü, yalnızca en zenginlerin erişebildiği bir sistem yaratmak gibi görünüyor" değerlendirmesine yer verildi.

DİNAMİK FİYATLAMA TEPKİ ÇEKİYOR

2026 Dünya Kupası'nda FIFA'nın kullandığı dinamik fiyatlama modeli de tartışmaların merkezinde yer alıyor.

Bu modelde bilet fiyatları talebe göre sürekli değişirken, bazı karşılaşmalarda kura çekiminin ardından fiyatların hızla yükseldiği görüldü.

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Guardian'ın analizine göre turnuvadaki 104 maçın 91'inde kura sonrasında fiyatlar yükselirken sadece 8 maçta düşüş yaşandı. Bazı kategorilerde bilet fiyatlarının başlangıç seviyelerinin birkaç katına çıktığı belirtildi.

TARAFTARLAR: "HALKIN TURNUVASI DEĞİL"

Dünya Kupası biletlerine ilişkin çevrimiçi taraftar forumlarında da benzer eleştiriler öne çıkıyor.

Birçok taraftar, organizasyonun geçmişte geniş kitlelerin ulaşabildiği bir etkinlik olmaktan çıkarak lüks bir deneyime dönüştüğünü savunuyor. Bazı taraftarlar 2026 Dünya Kupası'nı "halkın turnuvası değil, VIP organizasyonu" olarak nitelendiriyor.

GELİR EŞİTSİZLİĞİNİN SEMBOLÜ

Szymanski'ye göre Dünya Kupası biletlerindeki fiyat patlaması aslında daha büyük bir ekonomik sorunun yansıması.

Analizde, günümüzde zenginlerin giderek daha fazla fırsata erişebildiği, orta gelir grubunun ise birçok alanda dışlanma hissi yaşadığı belirtilirken, Dünya Kupası biletlerinin bu eşitsizliğin sembollerinden biri haline geldiği ifade edildi.

Uzmanlara göre futbol dünyanın en popüler sporu olmaya devam etse de, 2026 Dünya Kupası'nın ortaya çıkardığı tablo önemli bir soruyu gündeme getiriyor: Futbol gerçekten hâlâ herkesin oyunu mu, yoksa tribünler giderek yalnızca yüksek gelir grubuna mı açılıyor?