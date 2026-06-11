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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Kardeş kardeşi öldürdü... Kanlı kira kavgası | Adana haberleri | Son dakika haberleri

        Kardeş kardeşi öldürdü... Kanlı kira kavgası!

        Adana'da, babalarından kalan dükkanın kirası nedeniyle kavga eden iki kardeşten 55 yaşındaki Ercan Palaz, 49 yaşındaki kardeşi Muhammet Palaz'a silahla ateş açtı. Küçük kardeş ise ağabeyini bıçakla ağır yaraladı. Olayda ağabey Ercan Palaz hayatını kaybetti, kardeşi tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11 Haziran 2026 - 10:23 Güncelleme:
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        Kardeş kardeşi öldürdü... Kanlı kira kavgası!

        Adana'da olay, 7 Haziran günü Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Muhammet Palaz (49) ile ağabeyi Ercan Palaz (55) arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

        AĞABEY ATEŞ AÇTI KARDEŞ BIÇAKLADI

        Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda Ercan Palaz, kardeşi Muhammet Palaz'a tabancayla ateş etti. Muhammet Palaz ise yanında bulunan bıçakla ağabeyini çeşitli yerlerinden yaraladı.

        AĞABEY ÖLDÜ KARDEŞİ YARALANDI

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Ercan Palaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Muhammet Palaz ise hastaneye kaldırıldı.

        DÜKKANIN KİRASI HUSUMET YARATTI

        Polis ekiplerinin olayla ilgili yürüttüğü soruşturmada, Ercan Palaz'ın babası Cevdet Palaz'a ait dükkanı kiraya verdiği ve elde edilen kira gelirini kardeşleri arasında eşit şekilde paylaştırmadığı gerekçesiyle taraflar arasında husumet bulunduğunu tespit edildi.

        AĞABEYİNİN YANINA KONUŞMAYA GİTMİŞ

        Olay günü Muhammet Palaz'ın bu konuyu görüşmek için ağabeyinin yanına gittiği öğrenildi. Hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilen Muhammet Palaz, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

        "KİRAYI EŞİT PAYLAŞTIRMIYORDU"

        Emniyetteki ifadesinde, "Babamın dükkanından gelen kira gelirini, kardeşler arasında eşit paylaştırmıyordu. Bu sorunu konuşmak için yanına gittiğimde bana tabancayla ateş etti. Ben de kendimi korumak için bıçakladım. Öldürmek istemiyordum, pişmanım" dediği öğrenildi.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammet Palaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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