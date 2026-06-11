19 yaşındaki ortaokul mezunu Ali A., aylık gelirinin 30 bin TL olduğunu söyledi. 2 ay kadar önce ailevi problemler yaşadığı için ekonomik olarak zor bir durumda olduğunu söyleyen Ali A., “Instagram uygulamasından iş fırsatlarına bakıyordum. Instagram üzerinden hatırladığım kadarıyla 'Grandboss' kullanıcı adlı hesaba 'ne iş varsa yaparım' dedim. Oda bana 'getir götür işi var' dedi. Akabinde bana şu an hatırlamadığım yabancı GSM numarası attı. Bu numaraya kimlik bilgilerimi attım. Akabinde bu numarayı engelledim. Sonrasında tarafıma başka bir yabancı GSM numarasından 'Niye engelledin?' şeklinde mesaj atıldı. Mesajı atan kişinin ismini Azat olarak biliyorum. Lakabı da Gırgır’dı. Bu şahıs bana ikamet adresimi, iş yeri adresimi atarak tehdit etmeye başladı” dedi.

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“İLK İŞ DİYARBAKIR’DA MUHTAR VURMAK”

Neden tehdit edildiğini anlamadığını söyleyen Ali A., “Sonrasında birini silahla yaralamamı istedi. Ben duyar duymaz reddetmiştim. Akabinde evimin önünde araç içerisinde silahlı ve maskeli şahısların fotağrafını attı. ‘Seni ve aileni yaşatmayız istediğimizi yapacaksın’ dedi. Ben sürekli devam eden fotoğraflı tehditlerden korktuğum için söylediklerini yapmak durumundan kaldım. Bundan yaklaşık 1,5 ay önce isimi Azat olarak bildiğim Gırgır lakaplı şahıs Diyarbakır’ a gitmemi orada bir muhtarı silahla yaralamamı, sonrasında 150 bin TL parayı nakit olarak bana teslim edeceğini söyledi. Ben Diyarbakır’a 09.00 sıralarında 2 bin 500 TL tutarında bilet aldım ve yola çıktım. Diyarbakır merkeze gittiğimde sabah saatleriydi. Ben günübirlik bin 500 TL nakit para ile otel odası ayarladım. Bir gün otelde dinlendim. Otelde kalmamı Azat söyledi. Yine Azat ile konuşamamız esnasında Otele yakın konumda bir mevkiide tarafıma silah şarjör ve fişek geleceğini, bu silah ile Bismil ilçesine gidip muhtar Necat isimli şahsı silahla yaralayacağımı söyledi ve muhtarın fotoğrafını attı.” dedi.

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“MUHTARI VURDU, TAKSİYLE KAÇTI”

Otelde kaldığı akşam araç ile gelen iki şahsın poşet içerisinde kendisine silah verdiğini söyleyen Ali A., “Ardından Azat bana Bismil’de bulunan Muhtar Necat’ ın konumunu gönderdi. Otelden 05.30 ile 06.00 sıralarında ayrıldım ve Bismil ilçesine taksi aracılığı ile gittim. Taksiyi gittiğim konumda beklettim. Azat’ın bana attığı konuma geldiğimde Muhtar Necat’ı gördüm bir el yere doğru nişan alarak ateş ettim. Sonrasında koşarak taksiye bindim ve havalimanına doğru yola çıktık. Silahı şarjörü ve fişekleri güzergah esnasında taksiyi durdurarak boş bir araziye attım. Taksi ücreti olarak 3 bin TL nakit para verdim” ifadelerini kullandı.

“TETİKÇİLİK PARASI EVİNİN KAPISINA BIRAKILDI”

Diyarbakır’dan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanına saat 09.00 uçağı ile geldiğini anlatan Ali A., “İstanbul’a geldiğimde Sultangazi’ye taksi ile 2 bin 300 TL para vererek yolculuk yaptım. İkametimde 2-3 saat kaldım. Azat bana para atacağını ve IBAN bilgisi paylaşmamı istedi. Ben de ablam Melisa A.’nın IBAN bilgisini paylaştım. O hesaba 7 bin TL para gönderdi. Para kimin hesabından geldi bilmiyorum. Sonrasında paranın geri kalanını ikametimin önüne 50 bin TL nakit bırakmışlar. Kardeşim Ciyan bu parayı almıştı. Akabinde Azat beni aradı, bağırarak 'benim ayarladığım Esenyurt ilçesinde bulunan ikamete geçeceksin orada kalacaksın' dedi. Ben bu ikamette 2 hafta kaldım. Bu evde benimle birlikte Esenyurt’ta esnaflık yapan aşçı ve çıraklar kalıyordu. İkamette kalan şahısların suç örgütüyle herhangi bir bağlantısı yoktu” dedi.

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“ENGİN POLAT’I VURACAĞIZ MOTOSİKLETİ SEN KULLANACAKSIN”

Ardından yine talimatla 1 ay kadar Ataşehir’deki hücre evinde kaldığını söyleyen Ali A., “Bu ikamete geldiğimde Serhat A., ile tanıştım. Serhat bana 'Engin Polat’ı vuracağız, sen motosiklet kullanacaksın bende onu vurucam' dedi. Otelde kaldığım süreçte Serhat sürekli Engin Polat’ın sosyal medya paylaşımlarına bakıyordu. Otel odasında kaldığımız süreçte Serhat bana 'Motosiklet bulunamadı, bu yüzden sana gerek kalmadı' dedi. Ben bunu duyduğumda rahatlamıştım. Bildiğim kadarıyla Serhat direkt Golfo lakaplı şahısla iletişim kuruyordu. 01.03.2026 günü Serhat kaldığımız otel odasından Golfo ile konuştuktan sonra İzmir’e gitmek için ayrıldı. Silahıda çantasına koyarak gitmişti. Serhat gittikten sonra Azat beni aradı 'Otelin önüne bir taksi gelecek o takside silah var onu al ve senden aldırana kadar sende kalsın' dedi. 02.03.2026 günü saat 23.10 sıralarında otelin önüne taksi geldi. Taksinin yanına gittiğimde camına vurdum. Taksici bagaj kısmını açtı ben de içinde bulunan siyah poşeti aldım ve tekrar otele geçtim. Bir gün sonra da aynı otelde silah ile yakalamam yapıldı.” dedi.

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“YOLCU ALMAYA GİTTİM, POŞET VERDİLER”

Taksi şoförü silahı 4-5 gün önce tanıştığı bir yolcu yüzünden taşıdığını söyledi. Aracına aldığı yolcu polis kontrol noktasından geçerken, “Buradan hızlı geç abi” dediğinde yolcunun talimatına uyduğunu söyledi. Yolculuk esnasında sohbet ettiklerini, söz konusu yolcunun da taksi kullanmak istediğinde kendisini çağırmak için numarasını aldığını söyledi. O günkü 2 bin 500 TL taksi ücretini elden aldığını söyleyen Taksi şoförü İbrahim Halil C., “02.06.2026 tarihi saat 21.00-22.00 sıralarında beni +31 ile başlayan bir numara aradı. Şahıs bana kendisini tanıttı. Daha sonra şahıs bana ‘Avcılar Tahtakale’de bir arkadaşım var onu oradan alıp Ataşehir’e bırakabilir misin?’ dedi. Arkadaşının Avcılar Tahtakale’de adını hatırlamadığım bir kebapçı önünde olduğunu da detaylı bana söyledi. Ben belirttiği yere gittim. Burada ben 10-15 dk kadar bekledim. Sonra yanıma beyaz renk sağ tarafında TİKTAK yazılı bir araç geldi. Burada aracı süren şahıs bana abi beni takip et dedi zaten kebapçıdan dönüşte ilk sağda durduk. Şahıs kendi aracının arkasından siyah renk bir poşet çıkardı ve benim aracımın bagajına bıraktı. Ben şahsa poşetin ne olduğunu bir şahsı götürmek için buraya geldiğimi kendisine söyledim. Şahıs bana poşetin içerisinde ne olduğunu söylemedi. Telefonda konuştuğun kişi sana anlatsın dedi ve gitti” dedi.

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TAKSİCİ TANIMADIĞI KİŞİLERİN KURYE GİBİ POŞETİNİ TAŞIDI

Daha sonra +31'li numarayı aradığını söyleyen taksi şoförü İbrahim Halil C., “Poşette ne olduğunu ve herhangi bir şahsın gelmediğini söyleyerek ‘Ne oluyor?’ dedim. ‘Abi sen rahat ol benim attığım konuma git ben sana orda ne olduğunu söyleyeceğim’ dedi. Ben kendisine ‘Sıkıntı yaşamayalım 2 çocuğum var benim’ dedim. Daha sonra attığı konuma Ataşehir’e gittim. Oraya gittiğimde şapkalı bir çocuk aracın bagajını hızlıca açtı ve içerisindeki poşeti alarak orada bulunan bir apartmana girdi. Çocuk benle hiç iletişim kurmadı sadece poşeti aldı bana 4 bin 500 TL para uzattı ve gitti” şeklinde konuştu. Taksici konuştuğu telefon numarasındaki profil fotoğrafında siyah zemin üzerine yazılar olduğunu fotoğraf olmadığını söyledi.

DALTONLAR’A ÜYE OLDUĞUNA İNANMAYINCA KIZDI

Tetikçi Serhat A.’nın İzmir’de yanında kaldığı arkadaşı Eray Can Y., ise arkadaşı “Daltonlar’a üye oldum” demesi üzerine dalga geçtiğini, Serhat A.’nın da “inanmıyor musun?” diyerek kızdığını anlattı. Kendinin örgütle bir bağlantısı olmadığını söyleyen Eray Can Y., Serhat A’nın sürekli Dilan Polat’ın sosyal medya paylaşımlarını izlediğini anlattı.

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“GECE KULÜBÜNÜ BOMBALAYACAKLAR”

Daltonlar çetesine neden üye olduğunu sorduğunu anlatan Eray Can Y., “Bana para kazanmak için üye olduğunu söyledi. Ardından “WUU” isimli gece kulübünün Daltonlar tarafından kurşunlanacağını bu mekana bomba atılacağını söyledi. Ben WUU isimli gece kulübünde Serhat’ın geçmişte beraber çalıştığı kişiler olduğunu, Serhat’ a bu olayı yapmamasını söyledim. Oda bana ‘Ben yapmam yüksek ihtimalle’ şeklinde cevap verdi.” dedi.

“ÇETE ÜYESİ OLDUĞUNA İNANMAYINCA SİNİRLENDİ”

Ardından tetikçiyi kendi kaldığı lojmana götürdüğünü söyleyen Eray Can Y., “Serhat bir anda çantasından bir silah çıkardı. Ben otururken benim arkama geçti, silahın ucunu enseme dayadı ve silahı doldurduğunu duydum. Serhat’a ‘ne yapıyon’ diye soru sorarak dönmek istediğim esnada lafımı keserek ‘Konuştuklarımızı birine söylersen seni ve aileni öldürürüm, o odada kalanları öldürürüm, kimseye bir şey söylemeyeceksin’ dedi. Çok korktum ve ‘tamam’ dedim. Daha sonra telefonundan bir adamın vurulma videosunu izletti, kendisinin yaptığını söyledi. Sonra da tehditle beni Polat’ların kaldığı otele gönderdi ve arabaları orada diye bakmamı istedi. Ben de baktım arabayı orada görünce fotoğrafını çektim gönderdim” dedi.