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        Haberler Ekonomi Altın Altın yatırımcısı için heyecanlı saatler: 6 ayın dibinden döndü

        Altın 6 ayın dibinden döndü

        Altının ons fiyatı, son altı ayın en düşük seviyesi olan 4 bin 22 doları test etmesinin ardından sabah saatlerinde 0.9 yükselerek 4 bin 100 doları aştı. Gram altında 6.000 liranın altına düşmesinin ardından yönünü yeninden yukarı çevirdi. ABD'de açıklanacak üretici enflasyonu verisi ve Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilim piyasaların odağında bulunurken, yatırımcılar Fed'in faiz politikasına ilişkin yeni sinyaller arıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Haziran 2026 - 10:49 Güncelleme:
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        Altın 6 ayın dibinden döndü

        Küresel piyasalarda altın fiyatları, son altı ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından yatırımcıların kısa pozisyonlarını kapatmasıyla yeniden yükselişe geçti. Piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz patikasına ilişkin daha fazla ipucu verebilecek üretici enflasyonu (ÜFE) verisine odaklandı.

        Spot altının ons fiyatı, sabah saatlerinde yüzde 0.9 yükselerek 4 bin 109 dolar seviyesine çıktı. Günün erken saatlerinde 4 bin 22 dolara kadar gerileyen altın, Kasım 2025'ten bu yana en düşük seviyesini test etmişti.

        Gram altın da 5.970 liraya kadar gerilemesinin ardından bu sabah 6.098 liraya çıktı.

        4 BİN DOLAR SEVİYESİ KRİTİK DESTEK

        Analistler, ons fiyatında4 bin dolar seviyesine yaklaşmasının teknik açıdan önemli olduğunu belirterek, bu seviyenin kısa vadeli tepki alımlarını tetikleyebileceğini ifade etti. Dolar endeksinin ABD'de dün açıklanan tüketici enflasyonu verisinin ardından güçlü bir yükseliş kaydedememesinin de altını desteklediğine işaret etti. Üretici enflasyonu verisinde sürpriz bir yükseliş görülmemesi halinde altının kısa vadede teknik toparlanmasını sürdürebileceği değerlendiriliyor.

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        FED'E İLİŞKİN BEKLENTİLER GÜÇLENİYOR

        ABD'de mayıs ayında tüketici enflasyonunun son üç yılın en hızlı artışını göstermesi, Fed'in faiz indirimi beklentilerini zayıflatırken, piyasalarda yıl sonuna kadar faiz artışı ihtimali yeniden fiyatlanmaya başladı.

        Vadeli piyasalarda yatırımcılar, aralık ayına kadar Fed'in faiz artırma olasılığını yüzde 70'in üzerinde görüyor. Yüksek faiz oranları, faiz getirisi bulunmayan altın için genellikle baskı unsuru olarak değerlendiriliyor.

        Öte yandan ABD'nin İran'daki çeşitli hedeflere yönelik yeni saldırılar düzenlediğini açıklaması ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma kararı aldığını duyurması, piyasalardaki jeopolitik risk algısını artırdı.

        Küresel petrol arzı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'na ilişkin gelişmelerin ardından petrol fiyatları 2 doların üzerinde yükseldi. Artan jeopolitik gerilim, güvenli liman varlıklarına olan talebi destekleyen başlıca unsur olarak öne çıkıyor.

        Uzmanlar, Fed'in faiz politikası ile Orta Doğu'daki gelişmelerin önümüzdeki günlerde altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini belirtiyor.

        DİĞER DEĞERLİ METALLER DE YÜKSELDİ

        Değerli metaller piyasasında gümüşün ons fiyatı yüzde 1.58 artışla 64.42 dolara yükselirken, platin yüzde 0.8 değer kazanarak 1.675 dolara çıktı. Paladyum ise yüzde 2.2'lik yükselişle 1.239 dolara ulaştı.

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