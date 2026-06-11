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        Haberler Gündem Güncel Gölette kayboldu, arkadaşları korkudan kimseye haber vermedi! | Son dakika haberleri

        Gölette kayboldu, arkadaşları korkudan kimseye haber vermedi!

        Bingöl'de gölette kaybolan 13 yaşındaki Metin Çağlayan'ın cansız bedeni bulundu. Yanındaki arkadaşlarının korktukları için kimseye haber vermediği, Çağlayan'ın ailesinin soruları üzerine oğullarının kaybolduğunu söyledikleri belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11 Haziran 2026 - 12:00 Güncelleme:
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        Gölette kayboldu, arkadaşları korkudan haber vermedi!

        Bingöl'ün Genç ilçesinde dün sulama göletinde kaybolan Metin Çağlayan’ın (13) bugün cansız bedeni bulundu.

        DHA'nın haberine göre yanındaki arkadaşlarının korktukları için kimseye haber vermediği, akşam saatlerinde Çağlayan’ın ailesinin soruları üzerine oğullarının kaybolduğunu söyledikleri belirtildi.

        Olay, dün, Genç ilçesi Servi köyündeki sulama göletinde meydana geldi. Serinlemek için gölet kenarına giden 3 arkadaştan 2'si suya girdi. Bir süre sonra Metin Çağlayan suda gözden kayboldu.

        Korktukları için olayı gizleyen çocuklar, akşam saatlerinde, Çağlayan ailesinin soruları üzerine gölete gittiklerini ve Metin'in suda kaybolduğunu söyledi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Gece saatlerinde başlatılan çalışmalara Diyarbakır AFAD İl Müdürlüğü'nün dalgıç ekipleri de katıldı. Sabah saatlerinde diğer çocukların gösterdiği noktada yapılan aramalarda Metin Çağlayan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri için Genç Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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