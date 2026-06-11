Galatasaray'dan Rafael Leao bombası!

Doğanın nazar boncuğu hiç olmadığı kadar dolu

Sivas'ta yer alan ve doğal turkuaz rengiyle bozkırın ortasındaki nazar boncuğuna benzetilen Kızılçan Gölü, kuruma noktasına gelerek adından söz ettiren rengini yitirmişti. Bir dönem kuruma noktasına gelen göl, karların erimesi ve yağmurlarla birlikte hiç olmadığı kadar doldu