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        Galatasaray'dan Rafael Leao bombası!

        Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, Rafael Leao'ya bir teklif sunduğu ve önümüzdeki hafta kulübü Milan'la resmi görüşmelere başlayacağı iddia edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Haziran 2026 - 11:22 Güncelleme:
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        Yeni sezon transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

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        G.SARAY'DAN LEAO HAMLESİ

        Gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Galatasaray, Milan'dan Rafael Leao için devreye girdi.

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        Sarı-kırmızılıların yıldız futbolcu için İtalyan ekibiyle önümüzdeki hafta resmi temaslara başlayacağı kaydedildi.

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        YILLIK 10 MİLYON EURO!

        G.Saray'ın 27 yaşındaki yıldız isme 4 yıllık sözleşme ve senelik net 10 milyon Euro net maaşlık bir teklif sunacağı iddia edildi.

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        Buna karşın Rafael Leao'nun önceliğinin Premier Lig olduğu ve İngiltere'den teklif beklediği haberin detaylarında yer aldı.

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        Leao geçtiğimiz sezon Milan'da 31 maça çıkarken 10 gol - 3 asistlik katkı sağladı ve 1.968 dakika sahada kaldı.

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