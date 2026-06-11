Galatasaray'dan Rafael Leao bombası!
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, Rafael Leao'ya bir teklif sunduğu ve önümüzdeki hafta kulübü Milan'la resmi görüşmelere başlayacağı iddia edildi.
Giriş: 11 Haziran 2026 - 11:22 Güncelleme:
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Yeni sezon transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
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G.SARAY'DAN LEAO HAMLESİ
Gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Galatasaray, Milan'dan Rafael Leao için devreye girdi.
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Sarı-kırmızılıların yıldız futbolcu için İtalyan ekibiyle önümüzdeki hafta resmi temaslara başlayacağı kaydedildi.
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YILLIK 10 MİLYON EURO!
G.Saray'ın 27 yaşındaki yıldız isme 4 yıllık sözleşme ve senelik net 10 milyon Euro net maaşlık bir teklif sunacağı iddia edildi.
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Buna karşın Rafael Leao'nun önceliğinin Premier Lig olduğu ve İngiltere'den teklif beklediği haberin detaylarında yer aldı.
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Leao geçtiğimiz sezon Milan'da 31 maça çıkarken 10 gol - 3 asistlik katkı sağladı ve 1.968 dakika sahada kaldı.