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        Haberler Ekonomi Enerji ABD petrol fiyatı tahminini bu yıl için yükseltti

        ABD petrol fiyatı tahminini bu yıl için yükseltti

        ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), Hürmüz Boğazı kaynaklı arz riskleri ve küresel petrol stoklarındaki düşüşün fiyatlar üzerindeki etkisini dikkate alarak bu yıl için ortalama petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Haziran 2026 - 09:46 Güncelleme:
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        ABD petrol fiyatı tahminini yükseltti

        EIA'nın "Haziran 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, bu yıl için Brent petrolün ortalama varil fiyatının 95,39 dolar seviyesinde olacağı öngörülüyor. Kurum, bir önceki raporunda fiyat tahminini 94,85 dolar olarak açıklamıştı.

        Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ortalama varil fiyatının ise 88,32 dolar olacağı değerlendiriliyor. EIA, WTI için geçen ay fiyat tahminini 85,68 dolar olarak belirlemişti.

        EIA, gelecek yıl için ortalama varil fiyatı tahminini Brent petrolde 79,39 dolar, WTI için ise 74,39 dolar olarak belirledi.

        Petrol fiyatlarına yönelik görünümde, Hürmüz Boğazı'nda 3 ayı aşkın süredir devam eden fiili kapanmanın küresel petrol piyasalarında oynaklığı yüksek seviyelerde tutması etkili oluyor.

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        Raporda, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik anlaşmanın yakın olduğuna ilişkin haberlerin etkisiyle Brent petrolün spot fiyatının mayısta varil başına ortalama 107 dolara gerileyerek nisana göre 10 dolar düştüğü belirtildi. Ancak anlaşmanın henüz sonuçlanmadığı, bölgedeki petrol üretiminin önemli bölümünün hala devre dışı olduğu ve küresel talebin karşılanması için petrol stoklarının kullanılmaya devam edildiği vurgulandı.

        Bununla birlikte, Hürmüz Boğazı'nın yaz başına kadar fiilen kapalı kalacağı, petrol akışlarının da yılın üçüncü çeyreğinde kademeli olarak yeniden başlayacağı varsayılıyor. Üretim ve ticaret akışlarının çatışma öncesi seviyelere dönmesinin ise 2027'nin başını bulabileceği öngörülüyor.

        Küresel arz kesintilerinin uzamasıyla birlikte petrol stoklarındaki erimenin hızlandığına işaret edilirken, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) toplam sıvı yakıt stoklarının yıl sonunda 2003'ten bu yana en düşük seviyeye düşeceği tahmin ediliyor.

        EIA, mevcut arz kesintileri nedeniyle petrol stoklarının tahmin dönemi boyunca çatışma öncesi seviyelere dönemeyeceğini değerlendirirken, küresel stokların yılın ikinci çeyreğinde günlük ortalama 6,3 milyon varil gerileyeceğini tahmin etti.

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        KÜRESEL TALEP DARALMA EĞİLİMİNE GİRDİ

        Talep tarafında ise yüksek yakıt fiyatları, yakıt arzındaki daralma ve hükümetlerin tüketimi azaltmaya yönelik uygulamaları petrol talebi üzerinde baskı oluşturuyor. Talepteki zayıflama, arz kayıplarına rağmen küresel petrol stoklarındaki düşüşü kısmen sınırlıyor.

        Talepteki düşüşün büyük bölümünün Orta Doğu'dan yapılan ham petrol sevkiyatlarına daha fazla bağımlı Asya ülkelerinde görüldüğüne işaret edilen raporda, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasından en fazla etkilenen bölgelerde güncel talep verilerinin sınırlı olmasına rağmen mevcut göstergelerin talepte beklenenden daha güçlü gerilemeye işaret ettiği kaydedildi.

        Bu kapsamda EIA, küresel petrol talebinin 2026'da günlük ortalama 1,1 milyon varil azalacağını tahmin ediyor. Kurum, geçen ay talepte günlük 200 bin varillik, şubatta ise 1,2 milyon varillik artış öngörüyordu.

        Öte yandan, ABD'de günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 720 bin varil olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Bu miktar, önceki raporda 13 milyon 650 bin varil olarak tahmin edilmişti.

        Gelecek yıl ise üretimin günlük ortalama 14 milyon 150 bin varil olacağı öngörülüyor. Önceki raporda bu tahmin 14 milyon 100 bin varil seviyesindeydi.

        Bu yıl küresel petrol arzının ise günlük ortalama 98 milyon 990 bin varil, küresel petrol tüketiminin ise 102 milyon 860 bin varil seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

        Gelecek yıl ise küresel arzın günlük ortalama 109 milyon 320 bin varile, tüketimin ise 105 milyon 320 bin varile ulaşması bekleniyor. ​​​​​​​

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