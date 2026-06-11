Mourinho resmen Real Madrid'de!

Ve Real Madrid'de Jose Mourinho dönemi resmen başladı... İspanyol devi, geçtiğimiz sezon Benfica'yı çalıştıran Portekizli teknik adamla 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Mou böylece 13 yıl aranın ardından yeniden Real Madrid'e geri döndü.

Mourinho'nun yardımcılığını ise eski Beşiktaş ve Real Madridli Pepe'nin yapacağı öğrenildi.

BENFICA İLE LİGDE MAĞLUBİYET YAŞAMADI!

2025'in eylül ayında Fenerbahçe'den ayrılarak Benfica'nın başına geçen 63 yaşındaki efsane teknik adam, Portekiz ekibiyle ligde çıktığı 30 maçta mağlubiyet yüzü görmedi.

20 galibiyet, 10 beraberlikle namağlup ligi tamamlayan Benfica, buna rağmen 3. olarak Şampiyonlar Ligi biletini alamadı.

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Jose Mourinho, Benfica'nın başında çıktığı 45 resmi maçta 27 galibiyet, 10 beraberlik ve 8 mağlubiyet elde ederek 2.02 puan ortalaması tutturdu.

REAL MADRID'LE BİR SEZONDA 100 PUAN TOPLADI

Jose Mourinho, daha önce 2010-2013 dönemi arasında Real Madrid'i çalıştırırken, özellikle 100 puan topladığı ve şampiyon olduğu 2012'deki başarısı ile dikkat çekmişti.

Mourinho söz konusu 3 yılda Real Madrid ile La Liga şampiyonluğu, İspanya Kral Kupası ve İspanya Süper Kupası zaferi yaşamıştı.

Deneyimli teknik adam, ilk döneminde İspanyol ekibinin başında çıktığı 178 maçta 127 galibiyet, 28 beraberlik ve 23 mağlubiyet almıştı.

FENERBAHÇE DÖNEMİ TATSIZ BİTTİ

Mourinho, 2024-2025 sezonunda ise Fenerbahçe'yi çalıştırırken, kulübü başarıya taşıyamadı.

Portekizli hoca, sarı-lacivertli takımın başında çıktığı 62 resmi maçta 37 galibiyet, 14 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşarken, 2,02 puan ortalaması yakaladı.