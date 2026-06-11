Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Pentagon'da "tehlikeli madde alarmı" | Dış Haberler

        Pentagon'da "tehlikeli madde alarmı"

        ABD Savunma Bakanlığındaki (Pentagon) "tehlikeli madde alarmı" nedeniyle birçok kat ve koridorun kapatıldığı ve bazı katların tahliye edildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Haziran 2026 - 19:30 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Pentagon'da "tehlikeli madde alarmı"

        Arlington İtfaiye ve Acil Servisinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, itfaiyenin kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) ekibinin, Pentagon'daki "tehlikeli madde alarmıyla" ilgili olayda görev aldığı duyuruldu.

        Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, CNN’e yaptığı açıklamada, Pentagon'un içindeki sistemlerde "hava kalitesi sorununun" tespit edildiğini ve bu nedenle binadaki durum belirlenene kadar önleyici tedbirlerin alındığını söyledi.

        Parnell, "Bakanlık, etkilenen katlar için sığınma emri de dahil olmak üzere standart koruma protokollerini uyguluyor. Müdahale ekipleri yerinde ve bina sakinlerine destek vermeye hazır." dedi.

        Pentagon Kuvvet Koruma Ajansına bağlı KBRN müdahale ekibinin, Arlington İlçe İtfaiyesinin yardımıyla olaya müdahale ettiği, binadaki "hava kalitesi sorunu" için ek testlere ihtiyaç duyulduğu bildirildi.

        CNN’e bilgi veren iki kaynak, testlerin bir ila iki saat sürebileceğini, bu süre zarfında binadaki polislerin gaz maskesi ve tam kimyasal koruyucu ekipman giydiklerini belirtti.

        Görgü tanıkları, birçok kat ve koridorun kapatıldığı ve bazı katların tahliye edildiği bilgisini paylaştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Aracınızın teknolojisi yeniyse tam kasko yapılmalı

        Marmara Üniversitesi Finansal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Işıl, kasko sigortasının tam veya daha ucuz olan muafiyetli kasko olup olmayacağına karar verirken aracınızın teknolojik donanıma bakılması gerektiğini belirterek "Eğer teknoloji yeniyse muadil ürün orijinalinin sağladığı...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Troya 221 eserler Kolezyum'da
        Troya 221 eserler Kolezyum'da
        Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız
        Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bugün Ne Oldu? 11 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 11 Haziran 2026 haberleri
        Özel'in ekibindeki 28 isim CHP PM'den istifa etti
        Özel'in ekibindeki 28 isim CHP PM'den istifa etti
        Araç muayene istasyonda darp sonucu ölen polisle ilgili dava başladı!
        Araç muayene istasyonda darp sonucu ölen polisle ilgili dava başladı!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Tribünler artık zenginlerin
        Tribünler artık zenginlerin
        Fenerbahçe'de kritik toplantı!
        Fenerbahçe'de kritik toplantı!
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı!
        Uyuşturucu operasyonunda CHP'li vekil Beker'in oğlu da gözaltında
        Uyuşturucu operasyonunda CHP'li vekil Beker'in oğlu da gözaltında
        Cezaevinden hastalık izni çıkmadı
        Cezaevinden hastalık izni çıkmadı
        Galatasaray'dan Rafael Leao bombası!
        Galatasaray'dan Rafael Leao bombası!
        2 ay sonra düğünü olacaktı... Banyoda şüpheli ölüm!
        2 ay sonra düğünü olacaktı... Banyoda şüpheli ölüm!
        "Kendimi affettim"
        "Kendimi affettim"
        Bu ülke kilo almayı yasakladı!
        Bu ülke kilo almayı yasakladı!
        Can Uzun'dan transfer açıklaması!
        Can Uzun'dan transfer açıklaması!
        Ünlülerin final maçı coşkusu
        Ünlülerin final maçı coşkusu
        Burası bir huzurevi değil!
        Burası bir huzurevi değil!