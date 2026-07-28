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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Salah gerçekleri: Tapuyu istemediği kaldı

        Beşiktaş'ta Salah gerçekleri: Tapuyu istemediği kaldı

        Beşiktaş'ta Muhammed Salah transferi sürekli değişen ve artan talepler nedeniyle durdu. Futbol direktörü Önder Özen "Şimdilik masadan kalktık" derken, Mısırlı futbolcunun forma satışlarından yüksek pay talebi bardağı taşırdı.

        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 11:45 Güncelleme:
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        Tapuyu istemediği kaldı!

        Beşiktaş, uzun süredir bir numaralı gündem maddesi olan Muhammed Salah transferinde frene bastı.

        Futbol direktörü Önder Özen dün akşam ani bir basın toplantısı düzenlerken Salah sürecine dair çarpıcı ifadeler kullandı.

        Özen, finansal konuların konuşulmaya başlandığı andan itibaren sürecin yavaş yavaş çıkmaza girdiğini vurgulayarak "Finansal durum başlayınca 21 Temmuz'dan itibaren akış yavaşladı. Görüşmeleri çıkmaza sokacak istekler geldi. Forma satışının yüzdelerinin oyuncuya bırakıldığı anlaşmalar var ama bunun da bir ölçüsü var. Kulübün daha önce kimseye vermediği boyutta bir istek çıktı imaj haklarında. Başkanımız duracağı yeri iyi tespit edip duracağı yerde kaldı. Menajeri yasal komisyonun üzerine çıktı. Başkan popülist karar yerine gerçekçi karar verdi, masadan şimdilik kalktı. Teklifimiz masada duruyor" ifadelerini kullandı.

        FORMADA MISIR'I İSTEDİ!

        Salah'ın menajeri Ramy Abbas, çok konuşulan komsiyon ücretinde payını %15'ten %35'e çıkarırken sonrasında bundan geri adım atmıştı.

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        7.5 milyon Euro'dan 5 milyon Euro'ya inen Abbas, forma satışlarından pay ve imaj haklarında bu kez artış talep etti.

        Abbas, Beşiktaş'tan, Salah ile ilgili forma dahil her ürünün Türkiye'deki satışından, kulübe kalan payın yüzde 50'sini, Mısır'daki satışlardan ise kârın tamamını istedi.

        Neredeyse bir maaş kadar tutacak olan bu talep Beşiktaş'tan ret yerken, başkan Serdal Adalı kendilerine uyan son teklifi Abbas'a iletip masadan kalktı.

        34 yaşındaki futbolcu ile maaş konusunda ise yaklaşık 20 milyon Euro'luk ücret konusunda el sıkışılmıştı.

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