Okan Buruk'tan TFF'ye 'yabancı' tepkisi

TFF'YE 'YABANCI KURALI' TEPKİSİ

"Bu yabancı kuralı inşallah değişir. Takımları zorlayacak çünkü. Kulüpler Birliği görüşünü ortaya koymalı. Maddi ve Avrupa'daki hedefler açısından ortaya koyulmalı. Örnek vereyim. Geçen sene Leroy Sane'yi aldık. Şu anda Sane gibi bir fırsat gelse alamıyorsunuz. Dolayısıyla yapılan düzenleme, Şampiyonlar Ligi'nde hedefi olan bizim gibi bir takım için akıl dışı. Bu kararda vizyonsuzluk var. İnşallah geri dönüş olur."