Okan Buruk'tan TFF'ye 'yabancı' tepkisi
Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Sarı Kırmızılılar'ın YouTube hesabında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yeni sezonda uygulanacak olan yabancı kuralıyla ilgili TFF'ye tepki gösteren Buruk, "Bu yabancı kuralı inşallah değişir çünkü takımları zorlayacak. Kulüpler Birliği kendi görüşünü ortaya koymalı. Şampiyonlar Ligi'nde hedefi olan bizim gibi bir takım için akıl dışı. Bu kararda vizyonsuzluk var." ifadelerini kullandı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı kırmızılı kulübün YouTube hesabına açıklamalarda bulundu.
"ERDEN TİMUR ADINA MUTLUYUZ"
"Galatasaraylılar için ayrıca güzel bir gündeyiz. Erden Timur'un tahliyesi gerçekleşti. Eşiyle de konuştum. Bizim için çok mutlu bir gün."
"NE KADAR BÜYÜK BİR İŞ YAPTIĞIMIZIN FARKINDAYIZ"
"Dört sene önce, üst üste dört sene şampiyon olacağız desek... Galatasaray'ın hedefi her sezon şampiyon olmak ama aslında ne kadar büyük bir iş yaptığımızın farkında değiliz. Bizim için şampiyonluk normalleşti. İyi mi, kötü mü, bilmiyorum."
"HEPİMİZ BURADA GELİP GEÇİCİYİZ"
"Galatasaray'da kimsenin bu koltuğu sahiplenmemesi gerekiyor. Hepimiz burada gelip geçiciyiz. Önemli olan yaptığımız hizmet."
"KUPAYI HER YERDE GEZDİRİYORUZ"
"Bu sene kupayı kendi kendimize aldık ama kupayı her yerde gezdiriyoruz." (Gülerek)
"GALATASARAY SEVGİSİ ARTARAK BÜYÜYOR"
"Galatasaray, son dört senede taraftarına ve bütün taraftarlara futbolu tekrardan sevdirdi. Reytingi çok fazla artırdı. Futbol tekrardan her yaştan insana hitap etmeye başladı. Takımdaki önemli oyuncularımız sembol haline geldi ve taraftar sayımızı yükselttiğini görüyorum. Birçok insandan çocuklarının takım değiştirdiğini duyuyorum. Galatasaray sevgisi artarak büyüyor. Bir anlamda da Türk futboluna çok önemli hizmet ediyoruz."
ŞAMPİYONLUĞUN KIRILMA NOKTASI İÇİN İTİRAF
Soru: "Bu sezonun kırılma noktası neydi?"
Okan Buruk: "En kritik maç kendi evimizde 3-0 kazandığımız Fenerbahçe maçı oldu. 'Tamam, lig bitti' dediğimiz yer orası."
TFF'YE 'YABANCI KURALI' TEPKİSİ
"Bu yabancı kuralı inşallah değişir. Takımları zorlayacak çünkü. Kulüpler Birliği görüşünü ortaya koymalı. Maddi ve Avrupa'daki hedefler açısından ortaya koyulmalı. Örnek vereyim. Geçen sene Leroy Sane'yi aldık. Şu anda Sane gibi bir fırsat gelse alamıyorsunuz. Dolayısıyla yapılan düzenleme, Şampiyonlar Ligi'nde hedefi olan bizim gibi bir takım için akıl dışı. Bu kararda vizyonsuzluk var. İnşallah geri dönüş olur."
"KİMSE BİZİ DURDURAMAZ"
"Bu sezon şampiyonluk çok daha önemli ve zor olacak. Çünkü her açıklamada 'Galatasaray'ı durdurmamız gerek' lafını duyuyoruz. Dört senede bizi durduramadılar. İnşallah beşinci senesinde de durduramayacaklar. Kimse bizi durduramaz."