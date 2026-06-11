Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Teoman'dan sıra dışı performans - Magazin haberleri

        Teoman'dan sıra dışı performans

        Teoman, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda hayranlarıyla buluştu. Ünlü rockçı konserinde bir ara yere uzanarak şarkı söyledi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 11 Haziran 2026 - 17:26 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Teoman'dan sıra dışı performans

        Teoman, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenen konserde müzikseverlerle bir araya geldi. Yaklaşık 2,5 saat sahnede kalan ve açılışı 'Çiçek Tarhları' şarkısıyla yapan sanatçı, sahne performansıyla dikkat çekti.

        Konser sırasında kendini yere bırakarak sırtüstü şarkı söylemeye devam eden Teoman'ın o anları, stadyumdaki hayranları tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Görüntüler, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

        "30 SENELİK KÜÇÜK BİR GECİKMEYLE KONSERİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

        Sahnede yaptığı konuşmada seyircileri selamlayan Teoman, yaklaşık 30 yıl önce bu denli büyük çapta bir stadyum konseri vermek istediğini belirterek, "30 senelik küçük bir gecikmeyle bugün o konseri gerçekleştiriyoruz. İyi ki geldiniz" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        2 ay sonra düğünü olacaktı... Banyoda şüpheli ölüm!

        Adana'da icra müdür yardımcısı 31 yaşındaki B.T. isimli genç kadın düğününe 2 ay kala evinin banyosunda ölü olarak bulundu. B.T.'nin cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İnceleme başlatıldı

        #teoman
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız
        Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Özel'in ekibindeki 28 isim CHP PM'den istifa etti
        Özel'in ekibindeki 28 isim CHP PM'den istifa etti
        Araç muayene istasyonda darp sonucu ölen polisle ilgili dava başladı!
        Araç muayene istasyonda darp sonucu ölen polisle ilgili dava başladı!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Tribünler artık zenginlerin
        Tribünler artık zenginlerin
        Fenerbahçe'de kritik toplantı!
        Fenerbahçe'de kritik toplantı!
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı!
        Uyuşturucu operasyonunda CHP'li vekil Beker'in oğlu da gözaltında
        Uyuşturucu operasyonunda CHP'li vekil Beker'in oğlu da gözaltında
        Cezaevinden hastalık izni çıkmadı
        Cezaevinden hastalık izni çıkmadı
        Galatasaray'dan Rafael Leao bombası!
        Galatasaray'dan Rafael Leao bombası!
        2 ay sonra düğünü olacaktı... Banyoda şüpheli ölüm!
        2 ay sonra düğünü olacaktı... Banyoda şüpheli ölüm!
        "Kendimi affettim"
        "Kendimi affettim"
        Vance: Netanyahu, ABD ile ilgili yanılgılar yaşadı
        Vance: Netanyahu, ABD ile ilgili yanılgılar yaşadı
        Bu ülke kilo almayı yasakladı!
        Bu ülke kilo almayı yasakladı!
        Can Uzun'dan transfer açıklaması!
        Can Uzun'dan transfer açıklaması!
        Ünlülerin final maçı coşkusu
        Ünlülerin final maçı coşkusu
        Nijeryalı erkek Hong Kong'lu kadını 117 milyon TL dolandırdı!
        Nijeryalı erkek Hong Kong'lu kadını 117 milyon TL dolandırdı!
        Burası bir huzurevi değil!
        Burası bir huzurevi değil!