Teoman'dan sıra dışı performans

Teoman, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenen konserde müzikseverlerle bir araya geldi. Yaklaşık 2,5 saat sahnede kalan ve açılışı 'Çiçek Tarhları' şarkısıyla yapan sanatçı, sahne performansıyla dikkat çekti.

Konser sırasında kendini yere bırakarak sırtüstü şarkı söylemeye devam eden Teoman'ın o anları, stadyumdaki hayranları tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Görüntüler, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

"30 SENELİK KÜÇÜK BİR GECİKMEYLE KONSERİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Sahnede yaptığı konuşmada seyircileri selamlayan Teoman, yaklaşık 30 yıl önce bu denli büyük çapta bir stadyum konseri vermek istediğini belirterek, "30 senelik küçük bir gecikmeyle bugün o konseri gerçekleştiriyoruz. İyi ki geldiniz" dedi.