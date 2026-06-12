Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneybatısı, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Afyonkarahisar ile Çanakkale ve Hatay kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara’nın kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis bekleniyor.

İstanbul Güneşli 28° Ankara Güneşli 30° İzmir Güneşli 32° Antalya Güneşli 30° Trabzon Güneşli 24° Bursa Güneşli 27° Adana Sağanak Yağış 30° Diyarbakır Güneşli 34° Gaziantep Güneşli 32° Ağrı Sağanak Yağış 23°

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Trakya kesiminin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde kıyıları sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Avrupa Yakası sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

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DENİZLİ °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam Konya çevreleri ile gece saatlerinden itibaren Aksaray, Kırşehir ve Ankara çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kıyılarında pus ve yer yer sis bekleniyor.

BARTIN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

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ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, (Gümüşhane ve Giresun dışında) Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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MALATYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu