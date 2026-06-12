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        Haberler Gündem Hava Durumu SON DAKİKA HABERLERİ: Meteoroloji'den bu bölgelere sağanak yağmur ve sis uyarısı - Güncel hava durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den bu bölgelere sağanak yağmur ve sis uyarısı

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olurken; Trakya, Akdeniz'in iç bölgeleri, İç Anadolu'nun güneybatısı ve Doğu Karadeniz başta olmak üzere bazı bölgelerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Haziran 2026 - 07:18 Güncelleme:
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        Bu bölgelere sağanak yağmur ve sis uyarısı

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneybatısı, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Afyonkarahisar ile Çanakkale ve Hatay kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara’nın kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 28°

        Ankara

        Güneşli 30°

        İzmir

        Güneşli 32°

        Antalya

        Güneşli 30°

        Trabzon

        Güneşli 24°

        Bursa

        Güneşli 27°

        Adana

        Sağanak Yağış 30°

        Diyarbakır

        Güneşli 34°

        Gaziantep

        Güneşli 32°

        Ağrı

        Sağanak Yağış 23°

        Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Parçalı ve zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Trakya kesiminin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        BURSA °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ÇANAKKALE °C, 32°C

        Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde kıyıları sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        EDİRNE °C, 34°C

        Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        İSTANBUL °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Avrupa Yakası sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        EGE

        Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 29°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

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        DENİZLİ °C, 34°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR °C, 32°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MUĞLA °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu

        AKDENİZ

        Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 30°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA °C, 28°C

        Parçalı ve az bulutlu

        BURDUR °C, 31°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        HATAY °C, 27°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        İÇ ANADOLU

        Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam Konya çevreleri ile gece saatlerinden itibaren Aksaray, Kırşehir ve Ankara çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        ESKİŞEHİR °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KONYA °C, 30°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        NEVŞEHİR °C, 27°C

        Parçalı ve az bulutlu

        BATI KARADENİZ

        Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kıyılarında pus ve yer yer sis bekleniyor.

        BARTIN °C, 30°C

        Parçalı ve az bulutlu

        BOLU °C, 28°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KASTAMONU °C, 28°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        ZONGULDAK °C, 24°C

        Parçalı ve az bulutlu

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        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, (Gümüşhane ve Giresun dışında) Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis bekleniyor.

        AMASYA °C, 32°C

        Parçalı ve az bulutlu

        RİZE °C, 25°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SAMSUN °C, 26°C

        Parçalı ve az bulutlu

        TRABZON °C, 23°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM °C, 22°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KARS °C, 20°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        MALATYA °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu

        VAN °C, 26°C

        Parçalı ve az bulutlu

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 35°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MARDİN °C, 32°C

        Parçalı ve az bulutlu

        SİİRT °C, 33°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ŞANLIURFA °C, 36°C

        Parçalı ve az bulutlu

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