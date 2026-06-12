MHP lideri Bahçeli CHP'deki süreci değerlendirdi: Bu yol doğru yol değildir
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmelere ilişkin Türkgün Gazetesi'ne değerlendirmede bulundu. Bahçeli, "Sayın Özel, hukuki bir meseleyi siyasi bir mesele şeklinde tartışıp, yaşananları araçsallaştırarak kendi lehine menfaat sağlama amacı gütse de bu yol, doğru yol değildir" dedi
CHP'de yaşananları Türkgün Gazetesi'ne değerlendiren ve CHP'deki krizin milletin sorunu olduğunu ifade eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Özel, söylem ve eylemleriyle CHP'nin tarihsel sorumluluğuna uygun bir görüntü ortaya koyamamaktadır" dedi.
"KURUCU DEĞERLERİ AŞINDIRMAKTA"
Bahçeli şöyle devam etti: "Hatta kullandıkları üslup ile sosyolojilerini kendi içlerinde kutuplaştırmaktadır. Sürecin seyri ayrışmanın somut adımlarıyla şekillenmektedir. Sayın Özel'in, Yargıtay'ın kararını beklemeden CHP'nin içinde bulunduğu krizi derinleştirmesi hukuki süreci baltaladığı gibi kurucu değerleri de aşındırmaktadır.
"KENDİ LEHİNE MENFAAT SAĞLAMA AMACI"
Sayın Özel, hukuki bir meseleyi siyasi bir mesele şeklinde tartışıp, yaşananları araçsallaştırarak kendi lehine menfaat sağlama amacı gütse de bu yol, doğru yol değildir."
"GENEL BAŞKAN KILIÇDAROĞLU"
Mahkeme kararlarının eleştirilebileceğinin ve hukuki yollardan değiştirilebileceğinin de altını çizen Bahçeli, "Mahkemenin verdiği kararlara her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının uyma zorunluluğu vardır. Yeni veya farklı bir karar verinceye kadar CHP'nin Genel Başkanı'nın Sayın Kılıçdaroğlu olduğu unutulmamalıdır" dedi.