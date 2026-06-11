Tan Taşçı ile Norm Ender arasında 'Kanye West' polemiği

"ABUK SABUK BİR KONSERDİ"

Şarkıcı, "Keşke daha faydalı birinin konserinde rekor kırsaydık. Çok daha değerli sanatçılarımız var. Konser çok garipti. Avrupa'da onlara fırsat verilmediği için en yakın lokasyon olarak Türkiye'yi seçtiler. Konsere de zaten Türkler değil, turistler gitti. Gövde gösterisi yaptı, keşke bizim ülkemizde yapmasaydı. Abuk sabuk bir konserdi. Biz daha pozitif temalar kullanıyoruz konserlerimizde. Bizim sevgiyle ve duyguyla işimiz var" dedi.