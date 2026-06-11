Tan Taşçı ile Norm Ender arasında 'Kanye West' polemiği
Tan Taşçı'nın, dünyaca ünlü şarkıcı Kanye West'in İstanbul konserini eleştirmesi, rapçi Norm Ender ile arasında sert bir sosyal medya gerilimine yol açtı
Yaklaşık 2 yıl aranın ardından başladığı turnesiyle 20 gün içinde İstanbul'da 3 stadyum konseri vermeye hazırlanan Tan Taşçı, 30 Mayıs'ta Türkiye'ye gelen ve İstanbul'da hayranlarıyla buluşan Kanye West'in 118 bin kişiyle rekor kırdığı konseri hakkında konuştu.
"ABUK SABUK BİR KONSERDİ"
Şarkıcı, "Keşke daha faydalı birinin konserinde rekor kırsaydık. Çok daha değerli sanatçılarımız var. Konser çok garipti. Avrupa'da onlara fırsat verilmediği için en yakın lokasyon olarak Türkiye'yi seçtiler. Konsere de zaten Türkler değil, turistler gitti. Gövde gösterisi yaptı, keşke bizim ülkemizde yapmasaydı. Abuk sabuk bir konserdi. Biz daha pozitif temalar kullanıyoruz konserlerimizde. Bizim sevgiyle ve duyguyla işimiz var" dedi.
Tan Taşçı’nın bu açıklamalarına ünlü rapçi Norm Ender'den tepki gecikmedi. Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Norm Ender, sert sözlerle şarkıcıya yüklendi.
"CEHALETİNİZLE UTANDIRMAYIN ARTIK"
Rapçi, "Dünya müziğinden o kadar uzaksınız ki gerçek bir star görmek şirazenizi bozabiliyor. Siz gidin davetiyelerle bile dolduramadığınız konserlerinize yoğunlaşın. Kanye West'in vizyonu, müziği nere; sizin aşkitolu şarkılarınız nere... Yaptığınız şarkıları averaj kitleniz bile dinlemiyor artık, hey gidi beberuhi. Herkes kendi müzik türüyle ilgilensin, cehaletinizle utandırmayın artık" ifadelerini kullandı.
Norm Ender'in eleştirilerinin ardından Tan Taşçı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla rapçiye yanıt verdi.
"BU ÖZENTİLİĞİN KAÇINCI SEVİYESİDİR YAHU?"
Taşçı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Kendi ülkesinde ırkçılık, kadına yönelik söylemleri ve çeşitli skandallarla anılan, dünyanın birçok yerinde de tepkiyle karşılanan bir Amerikan figürünü eleştirdim diye bu kadar tepki nedir, bu özentiliğin kaçıncı seviyesidir yahu? Hip hop, yıllarca ırkçılığa ve ayrımcılığa maruz kalan siyahilerin sesi olarak doğdu. Böyle bir figürün eleştirilmesini 'müzikten anlamamak' ya da 'kıskançlık' diye açıklamak asıl kültürsüzlüktür.
"EDEPSİZLİĞİN LÜZUMU YOK"
Çoğuna sorsan milli duygulardan dem vururlar; işlerine geldiğinde her türlü tavrı sergilerler ama bizim tarzımızı beğenmezler. Açık açık konuşmaya cesaret edemez, arkadan dedikodu çevirmeyi tercih ederler. Ben atanamamış müzisyenler için bir kariyer kapısı değilim kardeşim. Bu nasıl bir saygısızlık, nasıl bir kıskançlıktır? Herkes işine gücüne baksın. Yarın bir gün yüz yüzeyüz yüze geleceği insanlara hitap ederken dikkatli olsun, saygısını korusun. Edepsizliğin lüzumu yok.