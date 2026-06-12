Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 13.743,50 %-0,01
        DOLAR 46,2546 %0,12
        EURO 53,5451 %-0,02
        GRAM ALTIN 6.240,63 %-0,27
        FAİZ 43,52 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 99,79 %-0,28
        BITCOIN 63.590,00 %0,39
        GBP/TRY 62,0950 %0,13
        EUR/USD 1,1571 %-0,06
        BRENT 88,66 %-1,90
        ÇEYREK ALTIN 10.203,42 %-0,27
        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim 2026 Dünya Kupası'nda teknoloji devrimi: Top şarj ediliyor, hakem kamera takıyor

        2026 Dünya Kupası'nda teknoloji devrimi! Top şarj ediliyor, hakem kamera takıyor

        Tarihin en teknolojik Dünya Kupası start aldı. 2026 turnuvasında yarı otomatik ofsayt sistemi, sensörlü şarjlı maç topu, RefCam, genişletilmiş VAR ve Formula 1 soğutma teknolojisi gibi yenilikler devreye girdi. Kanada, Meksika ve ABD'nin ev sahipliğindeki turnuva, futbolu hem daha adil hem de daha eğlenceli hale getiriyor.

        Giriş: 12 Haziran 2026 - 07:12 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        2026 Dünya Kupası'nda teknoloji devrimi!

        Futbol uzun yıllar boyunca sadece yetenek, strateji ve tutkunun oyunu olarak biliniyordu. Ancak teknolojinin spora girmesiyle her şey değişti. Gol çizgisi teknolojisi tartışmalı golleri ortadan kaldırdı, VAR sistemi kritik kararları yeniden masaya yatırdı, çipli toplar ise milimetrik hassasiyet getirdi. Bu gelişmeler, “güzel oyunu” yavaş yavaş veri ve algoritmaların da hakim olduğu bir arenaya dönüştürdü.

        2026 FIFA Dünya Kupası ise bu dönüşümün zirvesi olacak. Üç ülkede düzenlenecek 104 maç boyunca kullanılacak ileri seviye teknolojiler, oyunu hem daha adil kılacak hem de milyonlarca izleyiciye sinematik bir deneyim sunacak. Eskiden hakemlerin gözünden kaçabilen detaylar artık saniyenin ellide biri hassasiyetle yakalanıyor.

        REKLAM

        YARI OTOMATİK OFSAYT SİSTEMİ

        2026 Dünya Kupası’nda erkekler turnuvasında ilk kez tüm maçlarda Yarı Otomatik Ofsayt Teknolojisi (SAOT) kullanılacak. 12 yüksek hızlı kamera, her oyuncuyu saniyede 50 kare hızında takip ederek iskelet modellemeleri oluşturuyor. Sistem, hücum oyuncusu ikinci son savunma oyuncusunu geçtiğinde asistan hakemin kulaklığına anında “offside, offside, offside” uyarısını gönderiyor.

        Ofsayt eşiği önceki denemelerde 50 santimetre iken bu turnuvada 10 santimetreye düşürüldü. Daha dar pozisyonlarda ise sistem kararı insana bırakarak “gecikme” komutu veriyor.

        VAR SİSTEMİ DAHA DA GENİŞLETİLDİ

        Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi önemli ölçüde genişletildi. Artık yanlış verilen kornerler, set hücumları öncesi fauller, ikinci sarıdan kırmızı kartlar ve kimlik karıştırma vakaları da incelenebilecek. Bu değişikliklerle maçlardaki adalet duygusu daha da güçlenecek.

        TARİHİN İLK ŞARJ EDİLEN AKILLI MAÇ TOPU: TRIONDA

        Adidas, 2026 Dünya Kupası için özel olarak geliştirdiği Trionda topuyla Dünya Kupası tarihinde bir ilke daha imza atıyor. Topun içine yerleştirilen 500 Hertz frekansında çalışan son teknoloji hareket sensörü, topa her dokunuşu milisaniye hassasiyetiyle kaydediyor ve zaman damgası ekliyor.Bu sensör, topun saha içinde her hareketini, vuruş gücünü, temas süresini ve pozisyonunu gerçek zamanlı olarak video operasyon odasına iletiyor. Özellikle ofsayt kararlarında, topun tam olarak ne zaman vurulduğunun net olarak bilinmesi büyük avantaj sağlıyor.

        REKLAM

        Elle oynama ve topun saha dışına çıkış anı gibi tartışmalı pozisyonlarda da hakemlere ve VAR ekibine kesin veri sunuyor. Trionda’nın en dikkat çeken özelliği ise sensörün çalışması için her maç öncesi şarj edilmesi zorunluluğu. Bu, Dünya Kupası tarihinde bir maç topunun ilk kez şarj gerektiren “akıllı” bir cihaz haline gelmesi anlamına geliyor.

        Adidas, sensörün topun aerodinamiğini ve uçuş karakteristiğini olumsuz etkilememesi için uzun çalışmalar yaptığını açıkladı.Uzmanlar, bu teknolojinin özellikle hızlı hücumlar ve yakın ofsayt pozisyonlarında karar alma sürecini önemli ölçüde hızlandıracağını ve hata payını minimuma indireceğini belirtiyor. Trionda, hem profesyonel hakemleri hem de veri meraklısı taraftarları heyecanlandıran en yenilikçi unsurlardan biri olarak turnuvanın sembollerinden biri olmaya aday.

        ÇÖL SICAKLARINA KARŞI F1 TEKNOLOJİSİ

        Ev sahibi şehirlerde sıcaklık 38 dereceyi aşabiliyor. Adidas, Formula 1’den uyarladığı Climacool Sistemi’ni devreye soktu. Önceden dondurulan jel yelek, ceket ve ayak üstü kaplamalar oyuncuların çekirdek vücut sıcaklığını 0,5 derece, cilt sıcaklığını ise 13 dereceye kadar düşürebiliyor. Turnuvada ayrıca tarihin en hafif kramponu F50 Hyperfast Evo da sahada olacak.

        REFCAM VE 8K YAYIN: SAHANIN İÇİNDEN FUTBOL

        Her maçta hakemlere 14 gramlık RefCam takılacak. Bu küçük kamera, izleyicilere “hakemin gözünden” maçı izleme imkanı sunuyor. FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, kameranın etkisini “beklentilerin çok ötesinde” olarak nitelendirdi. Yayın paketi ise 8K kameralar, yapay zeka destekli stabilizasyon ve Dolby Atmos uzamsal ses teknolojisiyle destekleniyor. İzleyiciler top sesini, düdüğü veya stadyum atmosferini ayrı ayrı seçebilecek.

        YAPAY ZEKA, DİJİTAL İKİZLER VE GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ

        Lenovo’nun yapay zeka altyapısı turnuva operasyonları, performans analizleri ve akıllı yönlendirme sistemlerini güçlendiriyor. VAR incelemelerinde belirli tribünlerde taraftarlar interaktif tekrarları izleyebilecek. Stadyumlarda ayrıca yüz tanıma ve anti-drone sistemleri gibi ileri güvenlik teknolojileri de kullanılacak. Her oyuncu için oluşturulan dijital ikizler sayesinde pozisyonlar her açıdan incelenebilecek.

        Futbol artık eskisi gibi değil. Tamamen ölçülebilir, izlenebilir ve yüksek teknolojiyle şekillendirilen bir oyuna dönüştü. 2026 Dünya Kupası, teknolojinin futbola kattığı bu devrimi tüm dünyaya gösterecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bugün Ne Oldu? 11 Haziran 2026 haberleri: Özel'in ekibindeki 28 isim CHP PM'den istifa etti, Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız, 2026 Dünya Kupası başlıyor

        Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor. ÖZEL'İN EKİBİNDEKİ 28 İSİM CHP PM'DEN İSTİFA ETTİ CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve Özel'e yakın CHP Parti Meclisi'nde yer alan 28 isim, partiyi olağan üstü kurultaya götürmek için istifa kararı aldı. Parti tüzüğü gereği; parti meclis...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli CHP'deki süreci değerlendirdi: Bu yol doğru yol değildir
        MHP lideri Bahçeli CHP'deki süreci değerlendirdi: Bu yol doğru yol değildir
        Bu bölgelere sağanak yağmur ve sis uyarısı
        Bu bölgelere sağanak yağmur ve sis uyarısı
        2026 Dünya Kupası'nda teknoloji devrimi!
        2026 Dünya Kupası'nda teknoloji devrimi!
        Dünya Kupası'nda ilk galibiyet Meksika'dan!
        Dünya Kupası'nda ilk galibiyet Meksika'dan!
        Kapıcının tazminatından kim sorumlu?
        Kapıcının tazminatından kim sorumlu?
        231 yıldır aranan hazine: Oak Adasındaki çukurda gerçekten ne var?
        231 yıldır aranan hazine: Oak Adasındaki çukurda gerçekten ne var?
        "İnsanlar kötülükten besleniyor"
        "İnsanlar kötülükten besleniyor"
        Dünya Kupası'nda görkemli açılış!
        Dünya Kupası'nda görkemli açılış!
        Trump: İran'a yönelik saldırıları iptal ettim
        Trump: İran'a yönelik saldırıları iptal ettim
        Buruk'tan TFF'ye 'yabancı' tepkisi!
        Buruk'tan TFF'ye 'yabancı' tepkisi!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama talebi
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama talebi
        Fenerbahçe'den Nathan Ake hamlesi!
        Fenerbahçe'den Nathan Ake hamlesi!
        Guirassy'nin menajerinden flaş açıklama!
        Guirassy'nin menajerinden flaş açıklama!
        Araç muayene istasyonda darp sonucu ölen polisle ilgili dava başladı!
        Araç muayene istasyonda darp sonucu ölen polisle ilgili dava başladı!
        Galatasaray'dan Rafael Leao bombası!
        Galatasaray'dan Rafael Leao bombası!
        Özel'in ekibindeki 28 isim CHP PM'den istifa etti
        Özel'in ekibindeki 28 isim CHP PM'den istifa etti
        "Kendimi affettim"
        "Kendimi affettim"
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
        Mourinho resmen Real Madrid'de!
        Mourinho resmen Real Madrid'de!