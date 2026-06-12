Rafet El Roman: İnsanlar artık kötülükten besleniyor

Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Nişantaşı'nda görüntülenen Rafet El Roman, birçok konuda açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde Edirne'nin Havsa ilçesinde doğduğu evi yeniden inşa etmek istediğini takipçileriyle paylaşan şarkıcı, o an yaşadıklarını anlattı.

"ORADA 4 YAŞIMA KADAR YAŞADIM"

El Roman, "Karayolundan, Almanya'dan Türkiye'ye geldim. Geçerken de haliyle Edirne'den geçiyoruz. Bir baba ocağına uğrayayım dedim. Gittim, baktım, çok duygusallaştım. Ev iyice çökmüş. Tabii hep aklımda vardı; geldiğimiz yeri asla unutmamak... Bazı kalıntılar, eserler, anılar vardır; bunu her gördüğünüzde başa dönersiniz. Öyle bir an yaşadım. Aklımda, hikâyeye başladığım yeri bir müze haline getirmek var. Kendime de yaşayabileceğim ufak bir yer yapmak istiyorum. Ben o evde doğdum, her yıl oraya giderim ve hep aynı şeyleri düşünürüm ama ilk kez böyle paylaşmak aklıma geldi. Orada 4 yaşıma kadar yaşadım" diye konuştu.

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"BİZİ BİR KAŞIK SUDA BOĞACAKLAR"

Bu paylaşımının altına yapılan olumsuz yorumlara sert tepki gösteren 57 yaşındaki şarkıcı, "Baktım, bir tane bile iyi yorum olmaz mı? 'Ya benim bu kadar sevmeyenim olmaz' diye düşündüm. Bence bu kötü mesajları bir örgüt organize ediyor. Evimi paylaştım; uygunsuz, şekilsiz bir şey paylaşmadım ki. Sanat kariyerimde kötü şeyler de yapmışımdır, insanlar eleştirmiştir, bunu anlıyorum. Fakat evimi çekmişim, paylaşmışım... İnsanlar o kötü yorumları o kadar beğeniyor ki... Bence insanlar artık kötülükten besleniyor. Baktığınız zaman ünlüler hakkında o kadar kötü yorumlar yapıyorlar ki fırsat bulsalar bizi bir kaşık suda boğacaklar gibi. Sosyal medyadaki yorumlar bende öyle izlenim bırakıyor. Onlara cevap verip, mutlu etmek istemem. Beni sevenlere, güzel yorum yazanlara teşekkür ediyor, gizli mesaj atıyorum. Sevenlerimi mutlu etmek isterim" dedi.

"İNSANLAR BU YAŞTAN SONRA YAKIŞTIRMIYOR GALİBA"

Kendine has dans tarzıyla ilgili yapılan eleştirilere de değinen Rafet El Roman, son olarak Dubai'deki performansı sonrası "Bilinmez, tanımadığımız hareketler" şeklinde yorumlar aldığını belirtti. Şarkıcı, "Sanki hayatlarında bir daha dans izlememiş insanlar... Sonra dedim ki ben de dans etmeyeyim, insanlar bu yaştan sonra yakıştırmıyor galiba. En son konserimde çıktım, şarkıyı söyledim, herkes dans etmemi bekliyor. 'Ben küstüm artık, o kadar kötü yorumlar geldi ki bundan sonra dans etmeyeceğim' dedim. O anda tüm salon 'Dans, dans, dans' diye bağırdı. Sonra anladım ki; 'Rafet, sen seni sevmeyenleri mutlu ediyorsun, seni sevenlere baksana.' Ondan sonra bir dans ettim, müthişti. Ben de özlemiştim, iyice açıldım" açıklamasını yaptı.

"BELKİ ADINI YANLIŞ KOYDULAR"

2 Nisan'da, Mustafa Sandal'ın müzik kariyerine saygı niteliği taşıyan ve Oğuzhan Uğur'un düzenlediği 'Saygı1: Mustafa Sandal' konserine de değinen şarkıcı, konsepti güzel bulsa da organizasyonun isimlendirilmesine katılmadığını belirtti. El Roman, "Mustafa Sandal'ı gördüm. Bir Sezen Aksu'ya, Erol Evgin'e yapabilirsiniz, bizler de katılırız o çerçevede. Belki adını yanlış koydular konserin, yoksa çok güzel bir konsept. 'Mustafa Sandal ve Arkadaşları' ismini koysanız daha uygundu. 'Saygı' olunca biraz daha bakmak lazım. Mustafa'nın da tabii 30 küsür yıldır bir sanat kariyeri var, onu da küçümsememek lazım ama bir Sezen Aksu'nun 50 yılı, Erol Evgin'in 60 yılı var. Benim de 31 sene olmuş" diye konuştu.

"ÜÇÜNDEN DE HİÇBİR HALT OLMADI"

A Milli Takım için şimdiye kadar 3 marş bestelediğini belirten Rafet El Roman, samimi bir itirafta bulunarak, "Bu güne kadar Milli Takım'a 3 şarkı yaptım, üçünden de hiçbir halt olmadı. Hiç önemli değil. Ben futbolu çok seviyorum, futbola aşığım. Ya futbolcu olacaktım ya müzisyen. Çok iyi topçu da olabilirdim, forvettim" ifadelerini kullandı. El Roman, Milli Takım'da en beğendiği genç yeteneklerin ise Arda Güler, Kenan Yıldız ve Can Uzun olduğunu sözlerine ekledi.

"HAYATIMDA BİRİ VAR"

Geçtiğimiz günlerde bir kadınla Nişantaşı'nda görüntülenmesi üzerine adının sürekli çapkınlık iddialarına karışmasına da tepki gösteren şarkıcı, "Beni bir kadınla görünce insanların aklına hep sevgili, çapkınlık gibi meseleler geliyor. Benim hayatımda zaten biri var, bunu daha önce de söylemiştim. Hayırlısıyla da güzel gidiyor, orada bir değişiklik yok" diyerek, dedikodulara son noktayı koydu.