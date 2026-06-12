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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: 15 yaşındaki Ayaz Çumru silahla öldürüldü | İzmir haberleri | Son dakika haberleri

        15 yaşında bir çocuk silahla öldürüldü!

        İzmir'de, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 15 yaşındaki Ayaz Çumru, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kavgaya ilişkin gözaltına alınan 13 şüpheliden 2'si çocuk, 5'i sevk edildikleri adliyede tutuklanırken, adli kontrol şartıyla 7 şüpheli serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12 Haziran 2026 - 08:05 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        15 yaşında bir çocuk silahla öldürüldü!

        İzmir'de acı olay, 7 Haziran’da Karabağlar'da meydana geldi. Aralarında kız meselesi nedeniyle husumet bulunan iki taraf, birbirine konum göndererek buluştu.

        SİLAHLA BAŞINDAN VURULDU

        Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede tabancalı kavgaya dönüştü. Kavgada tabancayla başından vurulan Ayaz Çumru, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Çumru, doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

        POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

        Olayın ardından İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Merkezi Büro Amirliği, Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kapsamlı çalışma başlatıldı.

        13 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Ekiplerin kamera incelemeleri ve saha çalışmaları sonucunda, olayla bağlantılı Ayaz Çumru dışında 4'ü çocuk olmak üzere toplam 13 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin tamamı düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.

        3 RUHSATSIZ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

        Operasyonlarda olayda kullanıldığı değerlendirilen 3 ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden E.Ö. (24), A.Ö. (20), S.Ö. (27), H.B. (17) ve S.H. (16) tutuklanırken, diğer 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        OLAY ANI KAMERADA

        Öte yandan olay anının bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelilerin ellerindeki silahlarla olay yerinde toplanmaları yer alıyor.

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