Güney Kore - Çekya: 2-1 (MAÇ SONUCU)

Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu’nda Güney Kore ile Çekya karşı karşıya gelirken, mücadeleyi Güney Kore'ye geriden gelerek 2-1 kazanmayı başardı.

Guadalajara Stadyumu'nda oynanan maçı Mısırlı hakem Amin Omar yönetti. Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmazken, 59’uncu dakikada Ladislav Krejci’nin golüyle Çekya öne geçti: 0-1.

SON SÖZÜ OH SÖYLEDİ!

67’nci dakikada In-beom Hwang ile beraberliği yakalayan Güney Kore’de skoru Beşiktaşlı Hyeon-gyu Oh belirledi. Mücadelenin 69’uncu dakikasında Heung Min-Son'un yerine oyuna dahil olan Oh, 80’inci dakikada takımına galibiyeti getiren golü kaydetti: 2-1. Bu sonucun ardından Güney Kore, Dünya Kupası’na 3 puanla başlarken, Çekya ise turnuvadaki ilk maçından puansız ayrıldı.