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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Güney Kore - Çekya: 2-1 (MAÇ SONUCU) - Beşiktaşlı Hyeon-gyu Oh attı, Güney Kore Dünya Kupası'na galibiyetle başladı

        Güney Kore - Çekya: 2-1 (MAÇ SONUCU)

        Güney Kore, 2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu'ndaki ilk maçında Çekya'yı geriden gelerek 2-1 mağlup etti. Asya ekibine galibiyeti getiren ikinci golü Beşiktaşlı Hyeon-gyu Oh kaydetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12 Haziran 2026 - 09:41 Güncelleme:
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        Güney Kore'ye 'Oh' çektirdi!

        Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu’nda Güney Kore ile Çekya karşı karşıya gelirken, mücadeleyi Güney Kore'ye geriden gelerek 2-1 kazanmayı başardı.

        Guadalajara Stadyumu'nda oynanan maçı Mısırlı hakem Amin Omar yönetti. Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmazken, 59’uncu dakikada Ladislav Krejci’nin golüyle Çekya öne geçti: 0-1.

        SON SÖZÜ OH SÖYLEDİ!

        67’nci dakikada In-beom Hwang ile beraberliği yakalayan Güney Kore’de skoru Beşiktaşlı Hyeon-gyu Oh belirledi. Mücadelenin 69’uncu dakikasında Heung Min-Son'un yerine oyuna dahil olan Oh, 80’inci dakikada takımına galibiyeti getiren golü kaydetti: 2-1. Bu sonucun ardından Güney Kore, Dünya Kupası’na 3 puanla başlarken, Çekya ise turnuvadaki ilk maçından puansız ayrıldı.

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