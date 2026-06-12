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        Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 9 tutuklama

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden 9'u tutuklandı. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberi..

        Giriş: 12 Haziran 2026 - 10:59 Güncelleme:
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        Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 9 tutuklama

        İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        Tutuklamaya sevk edilen modacı Tolga Çam, yönetmen Murat Saygı, Fashion TV sahibi Enis Ahmet Onat, iş adamı Emre Tari, Vatan Bilgisayar sahibi Hasan Vatan, Reyhan Küçükyeğen, modellik firması sahibi Mehmet Yıldız, manken Tessy Ramos Correira ve mimar Rafet Eren Yorulmazer tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklamaya sevk edilen borsacı Ferhan Kaya ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        ÜNLÜ İSİMLER SERBEST BIRAKILDI

        İş adamı Ali Efe Bezci ev hapsi şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken diğer isimler; şarkıcı Ayşe Hatun Önal, Beko Ocakbaşı sahibi Ahmet Karoğlu, şarkıcı Kerimcan Durmaz, şarkıcı Kenan Doğulu, oyuncu Beren Saat, yönetmen Mehmet Cem Karcı, şarkıcı Berdan Mardini, aranjör ve DJ Ozan Doğulu, şarkıcı Yaşar İpek, oyuncu Enis Arıkan, internet fenomeni ve şarkıcı Selin Ciğerci ve CHP Milletvekili Adnan Beker’in oğlu Oğuzhan Beker yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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