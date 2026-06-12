Can Uzun transferine Dünya Kupası arası!
Galatasaray'ın transferdeki 1 numaralı hedefi Can Uzun, Dünya Kupası bitene kadar transfer konusunu kapattı. A Milli Takım kadrosunda yer alan genç hücum oyuncusu, tüm konsantrasyonunu Dünya Kupası'na vermiş durumda.
Transfer döneminin en gözde ismi, A Milli Takım’ın ve Eintracht Frankfurt’un genç yıldızı Can Uzun transfer kapılarını şimdilik kapattı.
Adı başta Galatasaray olmak üzere birçok dev kulüple anılan 20 yaşındaki milli futbolcu, Dünya Kupası süreci bitene kadar transfer görüşmek istemiyor.
Genç yıldız, şu an için gelen hiçbir transfer teklifine yanıt vermiş değil ve görüşme masasına oturmak istemiyor.
Dev turnuvaya tamamen kilitlenen genç on numara, tüm enerjisini ve konsantrasyonunu milli takımın başarısına ayırmış durumda. Transfer görüşmelerini ise turnuva sonrasına erteledi.
Oyuncunun bu tavrına, kulübü Eintracht Frankfurt’tan da tam destek geldi. Ancak Alman ekibinin masadaki eli oldukça güçlü.
Frankfurt yönetimi, turnuva öncesi kapılarını çalan kulüplere net bir mesaj gönderdi ve genç yıldız için tam 60 milyon Euro bonservis bedeli belirledi.
Alman kulübü de pazarlıklar için Dünya Kupası sonrasını işaret etti. Görünüşe göre Can Uzun’un turnuvada sergileyeceği performans, yaz transfer döneminin en büyük hikayelerinden birini yazacak.
Galatasaray ise bu transferi 35 milyon Euro civarında bonservis bedeliyle bitirmeyi hedefliyor.