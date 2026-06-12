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        Can Uzun transferine Dünya Kupası arası!

        Galatasaray'ın transferdeki 1 numaralı hedefi Can Uzun, Dünya Kupası bitene kadar transfer konusunu kapattı. A Milli Takım kadrosunda yer alan genç hücum oyuncusu, tüm konsantrasyonunu Dünya Kupası'na vermiş durumda.

        Giriş: 12 Haziran 2026 - 11:48 Güncelleme:
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        Transfer döneminin en gözde ismi, A Milli Takım’ın ve Eintracht Frankfurt’un genç yıldızı Can Uzun transfer kapılarını şimdilik kapattı.

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        Adı başta Galatasaray olmak üzere birçok dev kulüple anılan 20 yaşındaki milli futbolcu, Dünya Kupası süreci bitene kadar transfer görüşmek istemiyor.

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        Genç yıldız, şu an için gelen hiçbir transfer teklifine yanıt vermiş değil ve görüşme masasına oturmak istemiyor.

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        Dev turnuvaya tamamen kilitlenen genç on numara, tüm enerjisini ve konsantrasyonunu milli takımın başarısına ayırmış durumda. Transfer görüşmelerini ise turnuva sonrasına erteledi.

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        Oyuncunun bu tavrına, kulübü Eintracht Frankfurt’tan da tam destek geldi. Ancak Alman ekibinin masadaki eli oldukça güçlü.

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        Frankfurt yönetimi, turnuva öncesi kapılarını çalan kulüplere net bir mesaj gönderdi ve genç yıldız için tam 60 milyon Euro bonservis bedeli belirledi.

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        Alman kulübü de pazarlıklar için Dünya Kupası sonrasını işaret etti. Görünüşe göre Can Uzun’un turnuvada sergileyeceği performans, yaz transfer döneminin en büyük hikayelerinden birini yazacak.

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        Galatasaray ise bu transferi 35 milyon Euro civarında bonservis bedeliyle bitirmeyi hedefliyor.

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