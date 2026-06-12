Yemek cinayetle bitti! Karı koca tutuklandı!
Antalya'da, yalnız yaşadığı evde tabancayla vurulmuş cesedi bulunan 50 yaşındaki İbrahim Doğan'ı öldürdükleri iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden Serkan ve Fatma Yalvaç çifti 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Öldürülen Doğan'ın, olay günü Serkan Yalvaç, eşi Fatma Yalvaç, R.A. ve A.Y. ile aynı evde oldukları, birlikte alkol aldıkları belirlendi
Antalya'da kan donduran olay, Manavgat ilçesi Side Mahallesi Cennetler mevkiinde yaşandı.
Tek başına yaşayan İbrahim Doğan'dan (50), 21 Ocak’ta haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine evine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.İbrahim Doğan, evinde öldürüldü.
KARNINDAN İKİ KURŞUNLA VURULDU
DHA'daki habere göre itfaiye ekipleri tarafından kapısı açılan evin salonunda Doğan, yerde yatarken bulundu. Doğan'ın karnından 2 kurşunla vurulduğu ve cansız bedeninin altında tabanca olduğu tespit edildi.Tutuklanan Serkan Yalvaç, cezaevine gönderildi.
UZAK ATIŞLA VURULMUŞ
Cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürülen İbrahim Doğan'ın yapılan incelemede, uzak atışla vurulduğu belirlendi.Tutuklanan Fatma Yalvaç.
KATİLLERİYLE ALKOL ALMIŞ
Olaya ilişkin soruşturmayı sürdüren Manavgat JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ve Side Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri yaptıkları araştırmada, olay günü İbrahim Doğan, Serkan Yalvaç, eşi Fatma Yalvaç, R.A. ve A.Y.'nin aynı evde oldukları, birlikte alkol aldıkları belirlendi.
ÇELİŞKİLİ İFADE VERDİLER
Jandarma tarafından 8 Haziran'da gözaltına alınan şüphelilerin verdikleri ifadedeki çelişkilerden dolayı gözaltı süresi uzatıldı. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler dün sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
KARI KOCA ÇİFT TUTUKLANDI
Savcılık sorgusunun ardından 'Kasten öldürme' suçundan sulh ceza hakimine çıkarılan Serkan Yalvaç ve eşi Fatma Yalvaç tutuklandı, R.A. ve A.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.