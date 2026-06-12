LGS’de yeni dönem: Yapay zekâlı, güvenlik ve beslenme paketi uygulaması

Yaklaşık 1 milyon öğrencinin geleceğini etkileyecek Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezî sınav, bu hafta sonu yurt içinde ve yurt dışında milyonlarca aileyi heyecana sevk edecek.

Bu yıl sınava 1 milyon 22 bin 658 öğrenci başvurdu. Ancak LGS’ye katılım zorunlu değil. Sınava girmeyen öğrenciler liselere yerel yerleştirme sistemiyle kayıt yaptıracak.

Geçen yıl sınavın ardından soru kitapçıklarının bir dönercide ortaya çıkması kamuoyunda geniş yankı uyandırmış, veliler arasında “sorular önceden sızdırıldı mı?” tartışmalarına yol açmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı ise yaptığı açıklamalarda sınav güvenliğinin ihlal edilmediğini, soruların sınav öncesinde sızdırıldığına ilişkin herhangi bir bulgu bulunmadığını duyurmuştu.

Bu yıl ise benzer tartışmaların önüne geçebilmek amacıyla güvenlik önlemleri daha da sıkılaştırıldı.

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YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ KAMERA SİSTEMİ

Milli Eğitim Bakanlığı, sınav güvenliğini artırmak amacıyla tüm sınav binalarının girişlerinde yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Buna göre sınav görevlilerinin üst arama kontrolleri yapılırken süreçler yapay zekâ destekli altyapıya sahip kameralarla izlenecek.

Toplantı odalarında sınav evraklarının salon görevlilerine dağıtımı da aynı sistem üzerinden takip edilecek. Bununla da yetinilmeyecek; bazı sınav binalarında sınavın gerçekleştirileceği salonlarda da kamera sistemi devrede olacak. Böylece soru evrakının tesliminden salonlara ulaştırılmasına kadar olan süreçlerin tamamı çok daha sıkı denetime tabi tutulacak.

LGS TARİHİNDE İLK: BESLENME PAKETİ

Bu yılın dikkat çeken bir diğer yeniliği ise öğrencilerin sınav performansını desteklemeye yönelik beslenme uygulaması oldu.

Velilerin başvurusu doğrultusunda talepte bulunan öğrencilere, sözel ve sayısal oturumlar arasındaki dinlenme süresinde “kuru meyveli yulaf bar, ceviz, kuru üzüm ve sudan” oluşan beslenme paketi dağıtılacak.

Bakanlık verilerine göre sınava girecek öğrencilerin yüzde 91’i bu uygulamadan yararlanacak. Beslenme paketi talep eden öğrenciler ile yalnızca su alacak öğrenciler ise farklı bina veya salonlarda sınava alınacak.

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İKİ OTURUMLU SINAV

LGS, yurt içinde 81 il ve 920 ilçede, 4 bin 244 okulda ve 64 bin 697 salonda gerçekleştirilecek. Yurt dışında ise 8 ülkede, 11 merkezde ve 40 salonda uygulanacak.

Özel durumları nedeniyle evde veya hastanede sınava girecek öğrenciler için gerekli düzenlemeler yapılırken, görme engelli ve az gören öğrenciler için de özel tedbirler alındı.

Özel gereksinimli öğrencilere 20 dakika ek süre verilecek. Ayrıca “Sınav Tedbir Hizmeti Uygulayıcı Kursu”nu tamamlayan öğretmenler okuyucu ve kodlayıcı olarak öğrencilere eşlik edecek.

Birinci oturum saat 09.30’da başlayacak. Sözel bölümden oluşan bu oturumda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru yöneltilecek. Öğrencilere 75 dakika süre verilecek.

Saat 11.30’da başlayacak ikinci oturum ise sayısal alandan oluşacak. Matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak; öğrenciler bu bölüm için 80 dakika süre kullanacak.

Böylece adaylar aynı gün içinde toplam 90 soruyu yanıtlayarak liselere geçiş yarışında ter dökecek.

ÖĞRENCİLERE UYARILAR

Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrencilerin en geç saat 09.00’da sınava girecekleri okulda hazır bulunmaları gerekiyor. Adayların yanlarında fotoğraflı ve onaylı sınav giriş belgesi ile geçerli kimlik belgesini bulundurmaları isteniyor. Kimlik belgesinde fotoğraf bulunması zorunlu değil.

SONUÇLAR 10 TEMMUZ’DA

LGS sonuçları 10 Temmuz’da ilan edilecek. Aynı gün “Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu” da yayımlanacak ve tercih süreci başlayacak. Bu yılki sınav, sadece öğrencilerin akademik performansıyla değil; yapay zekâ destekli güvenlik uygulamaları ve öğrenci odaklı yeni düzenlemeleriyle de LGS tarihinin en dikkat çeken organizasyonlarından biri olarak kayıtlara geçecek. Geçen yıl yaşanan tartışmaların gölgesinde, gözler şimdi alınan bu ilave önlemlerin sınava duyulan güveni ne ölçüde artıracağına çevrildi.