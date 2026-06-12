İstanbul'da olay, Sarıyer ilçesi Yeniköy Mahallesi Güzelce Ali Paşa Caddesi'ndeki özel bir anaokulunda yaşandı.

ARALARINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Anaokulunun sahibi olan C.O. (59) ile kadın müdür G.K. (36) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

SİLAHLA KADIN MÜDÜRÜ VURDU

AA'daki habere göre tartışmanın büyümesiyle C.O., G.K.'ye silahla ateş ederek yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı kadını, ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri okul sahibini olayda kullandığı silahla yakaladı.

OKUL SAHİBİ GÖZALTINDA

Gözaltına alınan şüpheli hakkında, "kasten öldürmeye teşebbüs", "silah, mermi ve belirli bıçak aletlerinin izinsiz ve ruhsatsız olarak ülkeye sokulması, imal edilmesi, satılması, satın alınması, taşınması veya bulundurulması" suçlarından işlem başlatıldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.