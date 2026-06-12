Son dakika: Masa yine devriliyor mu? Trump'tan sert açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın sona erdiğini ve haftasonu bir anlaşma beklediğini söylemesinin ardından 24 saat geçmeden yeni bir açıklama yaparak İran'ın güvenilmezlikle suçladı.

Axios yazdı: ABD-İran anlaşmasında neler var? Haberi Görüntüle

Trump'ın kendine ait bir dijital platform olan Truth social'dan paylaştığı metin şöyle:

''İran'ın sahte haberlere sızdırdığı şartların, yazılı olarak üzerinde mutabık kalınan şartlarla HİÇBİR ilgisi yok.

İran'ın söyledikleri, buna bir anlaşma olduğu yönündeki zayıf ve acınası açıklamaları da dahil olmak üzere, gerçekle hiçbir şekilde örtüşmüyor. Muhatap olunması çok zor ve onursuz insanlar. Onlarla iyi niyet çerçevesinde iş yapmak diye bir şey yok. İNANILMAZ!

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Ayrıca, dün gece Hürmüz Boğazı'ndan ayrılan Hint gemilerine yönelik tamamen başarısızlığa uğratılan drone saldırıları KESİNLİKLE KABUL EDİLEMEZ. Kendilerine çeki düzen verseler iyi olur, hem de HEMEN!''

Haber ABD medyası kaynaklıydı

ABD medyasının önemli kurumlarından Axios mutabakatın içeriğini haberleştirmişti.

Axios, ABD'li kaynaklara dayandırdığı haberinde olası ABD-İran mutabakat zaptında, Hürmüz Boğazı'nın herhangi bir geçiş ücreti olmaksızın derhal yeniden açılmasının ve İran'ın yükümlülüklerine uyması halinde yaptırımlardan kademeli olarak muaf tutulmasının öngörüldüğünü yazmıştı.

ABD’nin yaptırımları kaldırma, İran çevresindeki güçlerini çekme, deniz ablukasını kaldırma, Hürmüz Boğazı'nı yeniden açma, petrol yaptırımlarını kaldırma ve dondurulmuş İran fonlarını serbest bırakma taahhüdü haberde yer almıştı.