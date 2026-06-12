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        Haberler Gündem Yargı Son dakika: İstinaf hakimi Aslı Kahraman'ı makamında vuran savcıya istenen ceza belli oldu | Son dakika haberleri

        İstinaf hakimi Aslı Kahraman'ı makamında vuran savcıya istenen ceza belli oldu

        İstinaf mahkemesi hakimi Aslı Kahraman'ı makamında silahla yaralayan savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan hakkında 42 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edildi

        Giriş: 12 Haziran 2026 - 13:02 Güncelleme:
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        İstinaf hakimi Aslı Kahraman'ı makamında vuran savcıya istenen ceza belli oldu

        İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanık savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan ve tarafların avukatları katıldı. Müşteki hakim Aslı Kahraman’ı ise avukatları temsil etti.

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        Duruşma savcısı esasa ilişkin mütalaasında Muhammed Çağatay Kılıçarslan’ın, ‘kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘cebir ve tehdit kullanmak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal’, ‘silahla ve zincirleme şekilde tehdit’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek’ ve ‘ısrarlı takip’ suçlarından, 20 yıl 2 aydan 42 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

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        KADIN MAHKEME BAŞKANI: ELEŞTİRİYİ BIRAK SAVUNMANI YAP

        Sanık Kılıçarslan’a mütalaaya karşı savunmasını yapması için mahkeme başkanı tarafından söz hakkı verildi. Sanık Kılıçarslan, savunması sırasında soruşturma savcısını ve duruşma savcısını eleştirdi. Bunun üzerine duruşma savcısı, “karışmak istemiyorum ama lütfen şahsıma yönelik konuşmayın.” dedi. Sanık da mahkeme başkanına dönerek duruşma savcısı için, “Musa Bey’i susturur musunuz lütfen?” dedi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, “Soruşturma savcısını, kavuşturma savcısını, müştekinin arkadaşlarını eleştirdin, 45 dakikadır eleştiriyorsun, şu eleştirileri bir bırak mütalaaya karşı savunmanı yap. Benim başka duruşmalarım da var.” dedi.

        “BİR EVLİLİK YAPMIŞ ÇOCUKLU BİR KADINDI, HATALI BİR İLİŞKİYDİ”

        Bunun üzerine ben hatalarımın farkındayım diyen Kılıçarslan, “Ama bana sadece hatalarım için ceza verin. Bu mütalaayla mahkemenize baskı kuruluyor. Ben kendimi güçlü hissediyorum ama öncelikle ailemi düşünüyorum onlar mağdur oluyor. Ben bu kadar tutuklu kalmamalıydım. Telefon şifremi müştekiyi ve kendimi korumak için vermedim. Verseydim bizim cinsel ilişki görüntüleriniz yayınlanırdı, bilsem ki yayınlanmayacak verirdim. Benim gözaltı görüntülerim bile yayınlandı. 2,5 aydır cezaevindeyim, babam kalp krizi geçirdi. Duygusal ilişkimiz başladıktan sonra İlk cinsel ilişkiyi de o başlattı. Güzel bir ilişkiydi ancak aileme söyleyememiştim. Çünkü müşteki benden 12 yaş büyük daha önce evlilik yapmış bir çocuklu bir kadındı, hatalı bir ilişkiydi. Beni ayıplamayın, çünkü ayıpladığınız şeyler başınıza gelir.” dedi.

        NE OLMUŞTU?

        İstanbul Anadolu Adliyesi’nde görevli 33 yaşındaki savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23’üncü Ceza Dairesi’nin üye Hâkimi 45 yaşındaki Aslı Kahraman’ı 13 Ocak saat 13.00 sıralarında İstinaf’taki makamında silahla vurmuştu. Savcı Kılıçarslan, ikinci kez ateş etmek istediğinde ise araya giren Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlü çaycı Yakup K. Kadın hakimi ikinci kez kurşunların hedefi olmaktan kurtarmıştı. Hakim Kahraman olaydan yaralı olarak kurtulurken savcı Kılıçarslan hakkında ‘kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘cebir ve tehdit kullanmak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal’, ‘silahla ve zincirleme şekilde tehdit’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek’ ve ‘ısrarlı takip’ suçlarından dava açılmıştı.

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