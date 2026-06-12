Bakan Şimşek: Hanehalkı 1.8 milyar dolar sattı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği 69. Genel Kurul Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Bakan Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Dezenflasyon süreci birkaç aylık gecikmeyle devam edecek, tekrar yoluna girecektir. Bu yıl yüzde 3.5 bütçe açığı hedefini eşel mobile rağmen tutturacağız. Bu şoklar için çok önemli.

Tarihin en büyük arz şoku ile karşı karşıyayız. Bu büyük bir şok. Bu yıl yüzde 3 ve altı bir cari açıkla kapatabiliriz. Altın hariç cari açık oldukça mütavazı. Dış ticaret açığında çok büyük bir bozulma yok. Aralık ayından bu yana 1.5 milyar dolar. Bu da bir şey değil. Çünkü doğru politika tepkisi veriyoruz. Merkez Bankası rezervlerinde savaş öncesi çok iyi bir noktaya gelmiştik. Ancak son dönemdeki düşüş altın fiyatlarındaki gerilemeden kaynaklı. Hala 5 aylık ithalatı karşılayacak rezerv var. Evet şok büyük, etkisi fazla ama biz bunu yönetebiliyoruz, şimdiye kadar yönettik. KOBİ’leri kredilerden aldığı pay yüzde 27 ile arttı. İhracat ve yatırıma kaynak sınırlı da olsa arttı.

Geçen yıl çoklu şoklar yaşadık, 5.2 milyar dolar döviz talebi oldu. Tarihin en önemli şoku var hanehalkı 1.8 milyar dolar sattı."