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        Haberler Ekonomi Sigorta Zorunlu Trafik Sigortasında Yeni Dönem: Değer Kaybı Otomatik Talep Sayılacak, Orijinal Parça Kuralı Netleşti

        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem

        Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle zorunlu trafik sigortası genel şartlarında önemli değişikliklere gidildi. Buna göre artık araç değer kaybı için ayrıca başvuru yapılmasına gerek kalmayacak, hasarlı parçaların hangi şartlarda orijinal veya eşdeğer parça ile değiştirileceği netleştirilecek. Ağır hasarlı araçlarda ise trafikten çekildiğini gösteren belge olmadan tazminat ödenmeyecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Haziran 2026 - 10:28 Güncelleme:
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        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem

        Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) "Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar" tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

        1 Temmuz 2026'da yürürlüğe girecek düzenleme ile trafik sigortasında hasar, değer kaybı, parça değişimi ve tazminat süreçlerine ilişkin önemli değişiklikler yapıldı.

        DEĞER KAYBI İÇİN AYRI BAŞVURU ŞARTI KALKTI

        Düzenlemenin en dikkat çeken maddelerinden biri araç değer kaybına ilişkin oldu.

        Buna göre trafik kazası sonrasında araç hasarı nedeniyle sigorta şirketine başvuran hak sahibi, ayrıca bir başvuru yapmasa bile değer kaybı talebinde bulunmuş kabul edilecek. Sigorta eksperi araçtaki değer kaybını hasar raporunda ayrıca belirtecek.

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        Sigorta şirketleri ise hesaplanan değer kaybı tutarını nihai eksper raporunun kendilerine ulaşmasını takip eden iş günü içerisinde hak sahibine bildirmekle yükümlü olacak.

        ORİJİNAL PARÇA KULLANIMIYLA İLGİLİ KURALLAR NETLEŞTİRİLDİ

        Tebliğle araç onarımlarında hangi durumda orijinal, hangi durumda eşdeğer veya yeniden kullanılabilir parça kullanılacağı ayrıntılı şekilde düzenlendi.

        Buna göre hasar gören orijinal parçanın onarılması mümkün değilse öncelikle orijinal parça ile değiştirilmesi gerekecek. Ancak araç sahibinin onay vermesi veya orijinal parçaya ulaşılamaması halinde eşdeğer ya da yeniden kullanılabilir parça kullanılabilecek.

        Hasarlı parçanın orijinal olmadığı durumlarda ise öncelik yeniden kullanılabilir veya eşdeğer parçaya verilecek. Bu seçeneklerin mümkün olmaması halinde orijinal parça kullanılabilecek. Sigorta şirketleri, eşdeğer parça kullanımının mümkün olduğunu ispat etmekle yükümlü olacak.

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        Düzenlemede ayrıca, kullanılan parçalar nedeniyle araçta değer artışı oluşması halinde bu farkın tazminattan düşülemeyeceği açıkça hükme bağlandı.

        AĞIR HASARLI ARAÇLARDA YENİ ŞART

        Yeni düzenlemeye göre ağır hasarlı olduğu eksper raporuyla belirlenen araçlarda, sigorta şirketinin tazminat ödeyebilmesi için aracın trafikten çekildiğini gösteren "trafikten çekilmiştir" kaşeli tescil belgesinin ibraz edilmesi gerekecek.

        Söz konusu belge sunulmadan tazminat ödemesi yapılamayacak.

        KAÇAN SÜRÜCÜLERE RÜCU İMKANI

        Tebliğde, sigorta şirketlerinin sigortalıya rücu edebileceği durumlar da yeniden düzenlendi.

        Buna göre sürücünün can güvenliği nedeniyle olay yerinden uzaklaşması veya yaralıların tedavisi için sağlık kuruluşuna gitmesi gibi zorunlu durumlar dışında, kaza yerini terk etmesi ya da kaza tespit tutanağı, alkol raporu gibi gerekli belgelerin düzenlenmesini engellemesi halinde sigorta şirketleri ödedikleri tazminatı sigortalıdan talep edebilecek.

        E-DEVLET VE DİJİTAL BİLDİRİM DÖNEMİ GÜÇLENİYOR

        Düzenlemeyle "kalıcı veri saklayıcısı" tanımı da genel şartlara eklendi. Buna göre kısa mesaj, e-posta, mobil uygulamalar ile e-Devlet ve Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi üzerinden kurulacak sistemler resmi bildirim araçları arasında yer alacak.

        Yeni hükümler 1 Temmuz 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

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