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        Haberler Ekonomi Sigorta Değişken fon zamanı

        Değişken fon zamanı

        Sigorta Sayfası Programı'na katılan Kuveyt Türk Portföy Genel Müdür Yardımcısı Bayram Veli Salur, Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yıllık 12 kez değişiklik hakkını kullanan sayısının çok az olduğunu oysa değişiklik yapmanın zaman zaman gerekli olduğunu ifade ederek "Bir fonda uzun yıllar kaldığınız zaman fırsat maliyeti oluşuyor. Değişiklik yapmak önemli. Ancak bu kadar vakti olmayan insanlar için değişken fonları öneriyorum" diye konuştu.

        Giriş: 12 Haziran 2026 - 09:56 Güncelleme:
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        Para piyasası fonlarına ilgi sürecek

        Kuveyt Türk Portföy Genel Müdür Yardımcısı Bayram Veli Salur, Bireysel Emeklilik Sistemi'nin uzun vadeli bir tasarruf ve yatırım aracı olduğunu kaydederek, "Ancak yıllık 12 kez değişiklik hakkını kullanan sayısı çok az. Bir fonda uzun yıllar kaldığınız zaman fırsat maliyeti oluşuyor. Değişiklik yapmak önemli. Vakti olmayan insanlar için değişken fonları öneriyorum" diye konuştu.

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        Para piyasası fonlarındaki yüksek getiri ve bu fonlara ilginin devam edeceğini beklediğini kaydeden Salur, bu fonların dolar bazında yüzde 70'e yakın getiri sağladığının altını çizerek, şunları söyledi: "Dolar bazında yüzde 23, yılbaşından bu yana yüzde 9'luk getiri sözkonusu. Yurtdışında yüzde 6-7 çok iyi getiridir. Hatta riskli varlıklaın bile ortalama getirisi yüzde 10-12. Diğer yandan yerli yatırımcı için de yüzde 50'ye yakın getiri ile yüzde 32 olan enflasyonun da üstünde getiri sağladı. Ancak şunu belirtelim, stopaj mevcut. Eğer Nisan 2024'ten önce fon almışsanız ona dokunmamanız lazım. Çünkü o dönem stopaj sıfırdı."

        PARA PİYASASI FONLARI ALTERNATİF

        Hisse senetlerine ilişkin görüşlerini anlatan Salur, "Başta sanayi tarafı olmak üzere ekonomide yavaşlama var. Bu şirket karlılıklarını etkiyerek baskı unsuru oluyor. Diğer konu faizlerin yüksekte kalışı bir de hisse alacak yatırımcılar için de para piyasası fonları alternatif oluyor. Böyle durumlarda hisse arayışında olunmalı. Buna benzer dönemlerde insanlar mobilya ve beyaz eşya almaya yönelmeyebiliyorlar. Türkiye'de otomotiv ve konut satışları da reel olarak iyi gitmiyor. İyi olan sektörlerde ucuz olan hisselere odaklanmak lazım. Diğer yandan finansman maliyetlerinin yüksek olması nederniyle borcu düşük olan şirketler tecih edilebilir"şeklinde konuştu.

        Salur ancak varlık dağılımı anlamında bu dönemde çok yüksek hisse ağırlıklarını önermediğini çünkü para piyasası fonlarının çok ciddi bir getiri barındırdığını anlattı. Salur'un verdiği bilgiye göre Kuveyt Turk Portföy'ün sepetinde bulunan sektörler, gıda parekende, sağlık şirketleri. Salur, bunalrın dışında seçici davranarak alım yaptıklarını söyledi.

        YÜKSEK FAİZ ALTINI BASKILIYOR

        İran ile ABD ve İsrail arasındaki savaşın enerji maliyetleri kaynaklı ciddi etkisinin görüldüğünü anlatan Salur, gübre ve diğer bazı ürünlerdeki fiyat artışları nedeniyle küresel enflasyonun tetiklendiğini belirterek, " Türkiye'de de bu sözkonusu. Varlık sınıflarında altın ve tahvil faizlerinde ciddi etki görüyoruz. Enflasyonun yüksek kalması tahvil faizlerini yüksek tutuyor. Altını ise baskılıyor. Tahvil faizlerinin yüksek kalması altını olumsuz etkiliyor. Körfez ülkelerinin petrol satamadıkları için altın satmalarının da etkisi var ancak ben faizin daha etkili olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

        Salur, savaş bittiğinde ise altın fiyatlarının yeniden yükseleceğini, eski hikayesini devam ettireceğini çünkü altının dolara karşı konumunu güçlendirdiğini ifade etti.

        Salur, dünyada ve özellikle ABD'de tüketicilerin hayatlarında görmedikleri enflasyonla karşı karşıya kaldıklarını ve bunun da tüketici güvenini düşürdüğünü belirterek," "Ancak piyasalara baktığımızda yapay zeka mega trend ve karların hızlı büyüdüğü bir ekonomi değişimi bekliyor. Piyasa oyuncularının baktığı şey farklı tüketicilerin farklı. Bu da ezberleri bozuyor" dedi.

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