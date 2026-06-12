Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.961,31 %1,58
        DOLAR 46,2648 %0,14
        EURO 53,5684 %0,03
        GRAM ALTIN 6.239,48 %-0,29
        FAİZ 42,72 %-1,84
        GÜMÜŞ GRAM 99,21 %-0,87
        BITCOIN 63.395,00 %0,09
        GBP/TRY 62,0406 %0,05
        EUR/USD 1,1569 %-0,08
        BRENT 88,35 %-2,25
        ÇEYREK ALTIN 10.201,54 %-0,29
        Haberler Ekonomi Emlak Satılık taşınmaz ilan sayısı "doğrulama sistemi" sonrası yüzde 26 azaldı

        Satılık taşınmaz ilan sayısı "doğrulama sistemi" sonrası yüzde 26 azaldı

        Emlak sektöründe şeffaflığın sağlanması ve spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi amacıyla devreye alınan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nin (EİDS) ardından satılık taşınmaz ilan sayısı yüzde 26 azaldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Haziran 2026 - 16:29 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İlan sayısı yüzde 26 azaldı

        Ticaret Bakanlığınca emlak sektöründe tüketici mağduriyetinin önlenmesi ve kayıt dışılıkla mücadele amacıyla hayata geçirilen EİDS, kiralık taşınmaz ilanları için 1 Ocak 2025'te uygulanmaya başladı. Sistemin ikinci aşamasına 15 Şubat'ta geçilerek, satılık taşınmaz ilanları için de doğrulama zorunlu hale getirildi.

        Sistem kapsamında taşınmaz sahibi, kendisi veya yetki vereceği birinci derece yakını aracılığıyla mülkünü ilana koyabiliyor. Ayrıca e-Devlet üzerinden kendisine ait taşınmazı seçerek satış ilanı vermesi için emlak işletmelerini yetkilendirebiliyor.

        Doğrulama yapılarak yayımlanan ilanlarda, EİDS yetki doğrulamasının yapıldığını gösteren logo veya ibareye yer veriliyor. Taşınmaz sahibi tarafından en fazla 3 aylığına verilen yetkinin süresi daha sonra uzatılabiliyor.

        REKLAM

        Yetkisiz kişilerce açılan satış ilanları, sahte hesaplar üzerinden yapılan fiyat manipülasyonları ve kayıt dışı aracılık faaliyetlerinin önüne geçmeyi amaçlayan uygulama, ilan piyasasında etkisini göstermeye başladı.

        İlan sayısındaki düşüş 415 bin 618 oldu

        Yapay zeka destekli gayrimenkul değerleme ve piyasa analizi alanında faaliyet gösteren Endeksa verilerine göre, EİDS'in satılık ilanlar için zorunlu hale geldiği 15 Şubat'tan 9 Haziran'a kadar geçen sürede Türkiye'deki tüm platformlarda yer alan satılık konut ilanı sayısı 1 milyon 618 bin 875'ten 1 milyon 203 bin 257'ye geriledi.

        Böylece ilan sayısı 415 bin 618 azalırken, düşüş oranı yüzde 26 olarak gerçekleşti. Son bir yıllık dönemde ise satılık taşınmaz ilan sayısının yüzde 25,4 azaldığı görüldü.

        "Mükerrer ve gerçeği yansıtmayan ilanlar önemli ölçüde temizlendi"

        Endeksa Genel Müdürü Görkem Öğüt, şunları kaydetti:

        "EİDS uygulamasıyla birlikte yetkisiz, mükerrer ve gerçeği yansıtmayan ilanlar önemli ölçüde temizlendi. Şubatta EİDS'in satılık konut ilan stokunda yüzde 20 seviyesinde bir normalleşme sağlayacağını öngörmüştük. Haziran verileri, düşüşün beklentimizin üzerinde gerçekleştiğini gösteriyor. EİDS sayesinde ilan stokunun daha sağlıklı ve gerçek piyasa koşullarını yansıtan bir yapıya kavuştuğunu görüyoruz. Bu durum hem tüketicilerin daha güvenilir ilanlara ulaşmasını sağlıyor hem de sektörün daha şeffaf ve güvenilir bir yapıya kavuşmasına katkı sunuyor."

        Öğüt, haziran ayının ilk günlerinden itibaren ilan adetlerinde kısmi bir yukarı yönlü hareket başladığını belirterek, "Yaz dönemine girilmesiyle piyasadaki mevsimsel hareketliliğin ilan girişlerine yansıması normal." dedi.

        REKLAM

        "Sosyal medya hesaplarından fiyat belirtmeden paylaşılıyor"

        Gayrimenkul iktisatçısı Ahmet Büyükduman da satılık taşınmaz ilanlarındaki düşüşün temel nedeninin EİDS uygulaması olduğunu söyledi.

        Düşüşte, tapuda konutun gerçek değerinin gösterilmesine yönelik düzenlemelerin de etkili olduğunu belirten Büyükduman, şu değerlendirmede bulundu:

        "Hem satıcılar hem de alıcılar zaman zaman daha düşük vergi ödemek amacıyla tapuda konutun satış bedelini düşük gösterebiliyor. Burada satılık duyurularının fiyat belirtilmeden sosyal medya hesaplarından yapılması gibi yeni yöntemlere başvurma, daireye branda asılması ve ilana çıkmadan muhtemel alıcılara ulaşmaya çalışmak gibi eski yöntemlere dönüş var. Her satış için değerleme raporu alınırsa bu problemin de aşılabileceğini düşünüyorum."

        ÖNERİLEN VİDEO

        MHP lideri Bahçeli CHP'deki süreci değerlendirdi: Bu yol doğru yol değildir

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmelere ilişkin Türkgün Gazetesi'ne değerlendirmede bulundu. Bahçeli, "Sayın Özel, hukuki bir meseleyi siyasi bir mesele şeklinde tartışıp, yaşananları araçsallaştırarak kendi lehine menfaat sağlama amacı gütse de bu yol, doğru yol ...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kadın hakimi vuran savcıya 15 yıl hapis
        Kadın hakimi vuran savcıya 15 yıl hapis
        CHP MYK toplantısı başladı
        CHP MYK toplantısı başladı
        Axios yazdı: ABD-İran anlaşmasında neler var?
        Axios yazdı: ABD-İran anlaşmasında neler var?
        ABD medyası: ABD ve İran G7 öncesi anlaşmaya varabilir
        ABD medyası: ABD ve İran G7 öncesi anlaşmaya varabilir
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        FIFA hakeminin İngilizcesi alay konusu oldu!
        FIFA hakeminin İngilizcesi alay konusu oldu!
        İki ailenin kavgasında silahlar patladı... Kanlı arazi!
        İki ailenin kavgasında silahlar patladı... Kanlı arazi!
        Netflix'e 2 milyon TL telif cezası!
        Netflix'e 2 milyon TL telif cezası!
        Dünya Kupası'na Shakira damgası
        Dünya Kupası'na Shakira damgası
        Bakan Gürlek duyurdu: Beyaz et sektörüne soruşturma
        Bakan Gürlek duyurdu: Beyaz et sektörüne soruşturma
        Aile tatili
        Aile tatili
        Transfere Dünya Kupası arası!
        Transfere Dünya Kupası arası!
        Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 9 tutuklama
        Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 9 tutuklama
        Hababam Sınıfı bankacı oluyor
        Hababam Sınıfı bankacı oluyor
        231 yıldır aranan hazine: Oak Adasındaki çukurda gerçekten ne var?
        231 yıldır aranan hazine: Oak Adasındaki çukurda gerçekten ne var?
        Para piyasası fonlarına ilgi sürecek
        Para piyasası fonlarına ilgi sürecek
        İstanbul'da anaokulunun sahibi kadın müdürü vurdu!
        İstanbul'da anaokulunun sahibi kadın müdürü vurdu!
        Silivri Belediyesi'ne operasyon: 17 gözaltı
        Silivri Belediyesi'ne operasyon: 17 gözaltı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası